Moreno anuncia que Andalucía aprobará este martes una estrategia para liderar la regeneración de agua en España

BAKÚ/SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este martes, 19 de noviembre, la primera estrategia andaluza de agua regenerada que convertirá a Andalucía "en la comunidad autónoma que mayor volumen de agua va a depurar y a reciclar de toda España".

Así lo ha avanzado el presidente andaluz en una rueda de prensa en Bakú, la capital de Azerbaiyán a la que se ha desplazado para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), desde donde ha subrayado que Andalucía es "pionera" en esta estrategia, que se elabora partiendo de la premisa de que "el agua es esencial para el conjunto de actividades que se desarrollan" en Andalucía, incluyendo agricultura, turismo o industria, hasta el punto de que "sin agua no es posible el propio desarrollo económico y social de nuestra tierra".

De igual modo, el presidente ha defendido que "Andalucía está demostrando una clara singularidad hídrica" que requiere por parte de su gobierno, "con el apoyo del resto de administraciones, una dosis de audacia en la gestión de nuestros propios recursos", porque "el régimen de precipitaciones es cada vez más desordenado" en esta comunidad, además de "escaso y también impredecible", y "el objetivo es depender un poco menos de esperar a que el agua nos caiga del cielo", ha agregado.

En este contexto ha enmarcado el presidente de la Junta el primer encuentro que ha celebrado este lunes en el marco de la COP29, con la Asociación Internacional de Desalación y Reutilización (IDRA), a la que ha presentado "la primera Estrategia andaluza de agua regenerada", con la que "Andalucía se convertirá en la comunidad autónoma que mayor volumen de agua va a depurar y a reciclar de toda España".

Juanma Moreno ha concretado que dicha estrategia se aprobará este martes en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y ha puesto de relieve que Andalucía ha "multiplicado por cuatro la cantidad de agua que se recicla" en esta comunidad desde el año 2019, cuando "el volumen de agua regenerada era de 17 hectómetros cúbicos al año", una cantidad que actualmente se eleva "hasta los 70 hectómetros cúbicos al año", según ha destacado.

"Hemos pasado de reciclar el 4,5% del total a hacerlo con el 17%", ha valorado también Juanma Moreno, que ha agregado que el "objetivo" de esta estrategia que se aprobará este martes y que "se va a cumplir a rajatabla", porque tiene "previsión presupuestaria para ello" y la "firme voluntad de cumplirlo", es que en el año 2027 se alcance un volumen de "180 hectómetros cúbicos de agua reciclada"; en concreto, 140 en las cuencas de nuestras competencias y otros 40 hectómetros en la cuenca del Guadalquivir", según ha precisado.

Juanma Moreno ha remarcado que, con esta estrategia, "no habrá ninguna comunidad autónoma que reutilice mayor volumen de agua" que Andalucía, y ha destacado que la aprobación de la misma coincidirá con la celebración, este martes, del Día Mundial del Saneamiento.

MÁS DE 400 MILLONES DE INVERSIÓN

"Por tanto, una vez más somos pioneros, asumimos el reto y estamos dispuestos a cumplirlo", ha reivindicado el presidente de la Junta, que ha detallado que dicha estrategia va a llevar asociada una inversión de 408,3 millones hasta el año 2027, y ha precisado que Andalucía no parte "de cero", porque ya viene trabajando "desde hace ya cinco años" en esta línea.

Ha explicado también que con esta estrategia andaluza se tiene el objetivo de "llegar a desalar cada año 160 hectómetros cúbicos en el mismo horizonte del año 2027", y ha comentado que, para ello, "ya se están ejecutando o están contempladas acciones en Bajo Almazora I, Cuevas de Almanzora --en la provincia de Almería-- y la desaladora de Marbella (Málaga), entre otras muchas", ha agregado.

REIVINDICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ASISTIR A LAS COP

Moreno, que ha acudido a esta cumbre acompañado de los consejeros andaluces de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha comentado también al inicio de su rueda de prensa que se sentía "un tanto solo" en esta cumbre, como le ha ocurrido en ediciones anteriores de la misma, en referencia que "no es habitual ver" en esas citas a "homólogos presidentes de comunidades autónomas, independientemente de su orientación ideológica", y ha agregado que le haría "ilusión" que "colegas" suyos de otros gobiernos autonómicos pudieran asistir a estas cumbres.

De igual modo, Moreno ha explicado que participa "por segundo año consecutivo" en la COP "como representante del Comité de las Regiones", y ha defendido que Andalucía "ya es una referencia en materia de sostenibilidad, de sensibilidad climática".

Además, ha puesto de relieve que "de las regiones dependen el 70% de las medidas de mitigación y el 90% de las medidas de adaptación frente al cambio climático en el marco de la Unión Europea", por lo que "cuando hablamos de adaptación, mitigación, de lucha contra el cambio climático, uno de los grandes protagonistas sin duda alguna son las regiones".

En esa línea, ha subrayado que "desde Andalucía hacemos valer el papel de los gobiernos de las regiones y ciudades en la reducción de emisiones, en la respuesta a riesgos climáticos y al impulso de medidas nacionales", y ha defendido que "nadie debe quedar al margen de la lucha contra el cambio climático y de adaptarnos a esta nueva realidad".

"Esto no es una cuestión ideológica, esto no va de partidos políticos, esto va de objetivos que tenemos en el ámbito regional y en el ámbito global", ha sostenido Juanma Moreno para agregar que Andalucía es "una región especialmente sensible a las consecuencias de las crisis climáticas que sufre el planeta", y las sufre "en sus peores caras", como en forma de sequía o de "fenómenos extraordinarios" como la reciente depresión aislada en niveles altos (DANA) que ha afectado a esta región, ha abundado.

Moreno ha señalado que "la apuesta de Andalucía por lograr contar con recursos adicionales de agua marca la agenda" de su primera jornada de la COP-29, en la que, además, ha intervenido en un encuentro con el Grupo Español de Crecimiento Verde.

Al respecto, ha destacado que desde el Gobierno andaluz quieren "reforzar la cooperación con las empresas comprometidas con la sostenibilidad", y ha defendido que "ese compromiso con la sostenibilidad también es economía".

Moreno ha finalizado subrayando que, a lo largo de los tres días en los que se va a prolongar su asistencia a esta cumbre, va a desarrollar "una agenda intensa, demostrando que se puede hacer desde lo local mucho en lo global", así como que "Andalucía es pionera en muchas de las reformas que se están haciendo en el ámbito de la energía renovable o del uso del agua, y demostrando el compromiso de Andalucía y de las regiones del sur de Europa para que entre todas las regiones y ciudades avancemos en ese objetivo fundamental de mitigar los efectos del cambio climático y de adaptar nuestro sistema productivo y nuestra sociedad a las repercusiones que ya tiene el cambio climático en nuestra realidad".