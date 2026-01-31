Moreno pide que "nadie calle ni mire hacia otro lado" ante el acoso escolar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado que "nadie calle ni mire hacia otro lado" ante el acoso escolar.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Moreno ha pedido "todos juntos: No al acoso escolar", junto a un vídeo de la campana puesta en marcha por la Junta en contra del acoso escolar.

"Si no haces nada, formas parte. El móvil no apaga tu responsabilidad. Formas parte", es la frase que se puede leer en el vídeo de esta campaña de la Junta.

Para Juanma Moreno, "la implicación del conjunto de la sociedad es fundamental para acabar con el sufrimiento de muchos jóvenes y de sus familias".