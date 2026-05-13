Patricia del Pozo asiste en Sevilla a un acto conmemorativo del Día del Niño Hospitalizado

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo,en la Casa Ronald McDonald de Sevilla, en un acto conmemorativo del Día del Niño Hospitalizado. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido este miércoles, en la Casa Ronald McDonald de Sevilla, a un acto conmemorativo del Día del Niño Hospitalizado, que cada 13 de mayo procura sensibilizar sobre las necesidades de los pequeños que se encuentran ingresados en centros médicos y recordar su derecho al juego y a un entorno amable y adaptado.

En concreto, esta instalación de la Fundación McDonald aloja desde su inauguración en 2024 de manera gratuita a familias que se han tenido que desplazar a Sevilla para acompañar a sus hijos durante su tratamiento en centros hospitalarios de referencia, según ha informado la Junta en una nota.

Del Pozo ha agradecido el "trabajo diario y la entrega" de los miembros de esta fundación, un "compromiso que, sólo en Sevilla, ha dado asistencia continuada a más de 770 familias desde que esta casa abrió sus puertas hace ahora dos años".

Asimismo, la consejera de Cultura ha destacado, asimismo, que esta fundación asistencial cuenta con otra de sus casas en Málaga, a la que se suman tres más en otras tantas ciudades españolas, que han permitido apoyar a más de 18.700 familias desde el inicio de su actividad en 2002.

Para celebrar la efeméride del Día del Niño Hospitalizado, la Casa Ronald McDonald ha organizado un desfile con niños, en colaboración con la firma sevillana de moda Scalpers. Sobre estos jóvenes, la consejera ha destacado que "no ejercen de modelo por una única jornada, sino que son un modelo para nosotros 24 horas y 365 días al año, porque constituyen un ejemplo de lucha, valentía, superación y cooperación".

Acompañada por el presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Kiko Guiral, y del presidente de la compañía Scalpers, Borja Vázquez, Del Pozo ha agradecido a todos su empatía y esfuerzo, al tiempo que ha puesto de manifiesto "la importancia de sumar esfuerzos para acompañar a las familias en los momentos de especial encarnadura".