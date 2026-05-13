Patrimonio informa favorablemente sobre la restauración del Retablo Mayor de la iglesia de San Bernardo de Sevilla

Archivo - Hermanos de la Hermandad de San Bernardo en la iglesia homónima en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado este miércoles de un total de seis expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y provincia. En la capital, ha informado favorablemente sobre el proyecto de conservación del Retablo Mayor de la iglesia de San Bernardo por considerarlo correcto, suficiente en el análisis y diagnóstico de su estado y patologías.

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el retablo constituye el principal elemento articulador del presbiterio y uno de los bienes muebles de mayor relevancia del templo, tanto por sus valores artísticos como por "su función litúrgica y simbólica". La actuación propuesta atiende, tanto a los criterios de conservación patrimonial como a las necesidades funcionales del templo, teniendo en cuenta la necesidad de mantener la lectura simbólica y devocional del conjunto, "evitando así alteraciones que desvirtúen su significado".

Configurado como una estructura de madera ensamblada y organizada en altar; banco-predela, dos cuerpos de tres calles y ático, responde a los modelos compositivos característicos de la retablística sevillana. Atribuido a Manuel Barrera y Carmona y a Blas Molner, se sitúa en el ámbito de la producción neoclásica sevillana de finales del siglo XVIII.

En contexto, este periodo se caracteriza por una progresiva transformación del lenguaje barroco hacia formulaciones más sobrias, en las que se simplifican las líneas y se ordena la composición. No obstante, el conjunto conserva elementos heredados de la tradición barroca, especialmente en la concepción unitaria del espacio, donde arquitectura, escultura y policromía se integran para generar "un efecto escenográfico y devocional".

Asimismo, el retablo presenta un estado de conservación condicionado por el envejecimiento natural de sus materiales constitutivos, la incidencia de factores ambientales propios del interior del templo y las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo. El conjunto manifiesta una serie de alteraciones que afectan tanto a su estructura como a sus acabados superficiales.

Por estos motivos, la propuesta de actuación considera fundamental que la intervención se acompañe de unas adecuadas condiciones de mantenimiento y control ambiental, dado que la conservación a largo plazo del retablo dependerá en gran medida de estos factores. Patrimonio ha solicitado que, una vez concluida la intervención, se presente una memoria explicativa de la misma.

Por otro lado, con motivo de las obras de la Línea 3 del Metro, el ente provincial ha informado de forma favorable sobre la instalación de un sistema de auscultación en el Parlamento de Andalucía --antiguo Hospital de las Cinco Llagas-- que permitirá el control y prevención de posibles movimientos que pudieran ocasionar las obras de la Línea 3 del Metro.

Asimismo, también se ha informado a favor de la apertura de un nuevo acceso al aparcamiento mediante la ampliación de un hueco existente en un muro construido en las obras de rehabilitación del edificio en 1992. Así, se considera que esta actuación mejora el uso y funcionamiento del acceso a la Cámara andaluza. Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe descriptivo de la naturaleza y alcance de las actuaciones.

Patrimonio ha informado también de forma favorable sobre la sustitución de la cubierta plana de un cuerpo anexo al ábside de la iglesia del Hospital de San Lázaro que, dado su mal estado de conservación, presenta riesgo de colapso, según el documento técnico presentado.

De esta forma, se ha propuesto un sistema similar de vigas de madera y conformación de sistema de cubierta adaptado a las técnicas actuales, con impermeabilización, aislamiento y acabado de solería análogo al existente. La Comisión ha considerado que esta actuación supone una mejora en el estado de conservación del forjado, llevándose a cabo con técnicas y materiales compatibles sin afectar negativamente a sus valores patrimoniales del inmueble.

Asimismo, ha informado de forma positiva sobre el proyecto modificado de reforma parcial sobre las medidas energéticas a implantar en el Palacio de San Telmo al considerar que las modificaciones incluidas en las actuaciones de mejora de la eficiencia del edificio son adecuadas "y no afectan a los valores patrimoniales del Monumento Palacio de San Telmo, en el que se interviene".

En suma, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el cambio de uso a un hostal en la calle Santas Patronas al no afectar negativamente a los valores patrimoniales de la Muralla y del conjunto histórico de Sevilla, permitiéndose el inicio de las obras a excepción de la intervención en la Muralla, que deberá ser objeto de un proyecto de conservación completo, una vez se lleve a cabo la correspondiente intervención arqueológica que permita contar con mayor información.

Asimismo, se reitera la condición de que la ubicación de las unidades exteriores de climatización y de las placas solares no podrán instalarse sobre los castilletes, sino a una cota más baja y que, en caso de ser necesario demoler más elementos de los contemplados en el proyecto, será preciso obtener la preceptiva autorización.

Además, analizado el proyecto arqueológico preventivo de análisis de estructuras emergentes y de movimientos de tierra, se propone informar favorablemente, siempre que se entienda como una actividad previa y conectada con el proceso de rehabilitación del lienzo de la muralla histórica existente en la parcela, debiendo integrarse en el proyecto de conservación del inmueble.

Respecto a la actividad de control arqueológico de movimientos de tierra toda modificación de la información contenida en la Declaración Responsable presentada, que afecte tanto a las dimensiones del área a intervenir como a la profundidad de la cota de afección, se deberá comunicar, según ha concretado la Administración autonómica.

Si durante el transcurso del control arqueológico de movimientos de tierras se detectasen vestigios arqueológicos se informará a la persona designada para su inspección, que evaluará si podrán continuarse los trabajos bajo esa modalidad de actividad arqueológica o realizarse mediante otra, como excavación extensiva o sondeos.

EN CARMONA

Patrimonio ha informado favorablemente sobre la reparación de las patologías existentes en la Ermita de San Mateo, ubicada en la carretera de San Matero s/n, al suponer una actuación de mejora en el estado de conservación de este BIC y sin afectar presumiblemente de manera negativa a sus valores patrimoniales.

Además, la propuesta de intervención propone actuaciones de refuerzo estructural y reparación de fisuras y grietas en paramentos de la ermita y en los muros que delimitan las plataformas exteriores de su entorno inmediato.

Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de patologías, acompañado de estudio estructural, decidiéndose por la técnica que el proyectista considera más adecuada para resolver los desplazamientos de terreno detectados.

La Comisión ha estimado que la técnica de reparación propuesta se encuentra lo suficientemente justificada por el proyectista, resultando coherente en su planteamiento y suponiendo presumiblemente una solución para los problemas de grietas y fisuras que presentan el edificio y los muros de su entorno inmediato.

El informe favorable se condiciona a la reposición de los materiales de revestimiento de los diferentes paramentos afectados, manteniendo características similares y sin que la actuación conlleve una alteración significativa de su aspecto ni de sus características fundamentales. Concluida la intervención, deberá presentarse un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.