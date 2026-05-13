El Plan Infoca inicia la época de peligro alto de incendios con 10 autobombas y 85 vehículos de transporte en Sevilla

Ricardo Sánchez preside el comité asesor provincial del Plan Infoca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presidido el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, con representación de todas las administraciones competentes, en el que se han presentado los medios materiales y humanos que integrarán el dispositivo para la época de peligro alto de incendios, que transcurre del 1 de junio al 15 de octubre. En la provincia, se dispone al respecto de diez autobombas, una nodriza y 85 vehículos de transporte.

En este sentido, el dispositivo EMA Infoca de Andalucía cuenta esta campaña con 4.700 profesionales, una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas (renovadas en el 84 por ciento tras una inversión de 30 millones de euros) y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles que sustituirán a las actuales (operativas desde 2010), tras una inversión de 1,5 millones de euros.

Asimismo, el Plan Infoca estrena la Unidad de Maquinaria Pesada (formada por dos retroexcavadoras, ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras), que se implantará poco a poco esta campaña. También comenzará a operar esta campaña, de forma incipiente, la nueva Unidad de Fuego Técnico.

El delegado de la Junta en Sevilla ha subrayado que implementar medidas preventivas no solo minimiza los riesgos y evita la propagación del fuego, sino que también salva vidas. "La educación ambiental, la gestión del territorio y la preparación ante emergencias son pilares fundamentales contra los incendios forestales", ha abundado.

MEDIOS PROVINCIALES

Infoca cuenta en la provincia de Sevilla con un Centro Operativo Provincial; dos Centros de Defensa Forestal (El Pedroso y Madroñalejo), una base Brica en Madroñalejo; dos Subcentros de Defensa Forestal (Navas-Berrocal y Coripe); una base de apoyo en la Isla de la Cartuja; un aeródromo en Utrera; equipos de la RED REJA: 160 emisoras y 127 portátiles; 35 puntos de toma de agua y 18 puntos de vigilancia, al margen de las diez autobombas, una nodriza y 85 vehículos de transporte, ya citados.

En cuanto a los medios aéreos a nivel regional, se cuenta con 43 aeronaves, tres más que en la campaña pasada con el siguiente desglose: 39 aportadas por la Junta (25 helicópteros de diversas capacidades y 14 aviones), un helicóptero de la empresa pública Enresa (en la base de El Cabril) y tres aeronaves del Estado (dos helicópteros y un avión anfibio pesado).

DISPOSITIVO EMA

Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos. Ricardo Sánchez ha recordado que, la EMA ha mejorado la eficiencia y eficacia en la respuesta tanto a incendios forestales como a los riesgos de protección civil derivados.

Con un presupuesto de 271,6 millones de euros y más de 5.000 efectivos, la agencia integra en un sistema de gestión común al 112, Protección Civil, el GREA y el operativo Infoca, consolidándose como la mayor agencia de seguridad de España.

Los operativos del Plan Infoca han realizado ocho simulacros de incendio forestal, uno por provincia, en los que se ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) a fase de emergencia, situación operativa 1. El objetivo de estos ejercicios ha sido poner a prueba los mecanismos de respuesta ante emergencias reales que puedan afectar a personas y bienes no forestales (viviendas o infraestructuras).

Todo el personal y los vehículos de EMA ya operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que se encuentra plenamente desplegada. Esta red, que también beneficia al resto de servicios de emergencia de la Junta, ha contado con una inversión de 27 millones de euros para blindar un elemento vital: las comunicaciones por radio.

EMA Infoca cuenta también con la plataforma de gestión 'Fire Response' (respuesta al fuego) a la que está conectado todo el personal que opera en los incendios. La plataforma de gestión de la información almacena cartografía, croquis, posicionamiento de los intervinientes, datos actualizados de los incendios, entre otros, lo que posibilita acortar los tiempos de acceso a la información necesaria sobre la emergencia en curso.

Un año más, el plan cuenta con una web que permite seguir en tiempo real la información sobre incendios forestales y consultar el índice de riesgo diario por zonas. Asimismo, dispone del sistema 'EsAlert' (o 112 inverso), una herramienta que permite enviar mensajes masivos a los ciudadanos en zonas afectadas para coordinar posibles confinamientos o evacuaciones.

Por último, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha agradecido el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la lucha contra incendios, así como a la UME, al 112, al Grupo de Emergencias de Andalucía, agentes de Medio Ambiente, voluntarios de Protección Civil y policías locales, Cruz Roja Española, bomberos urbanos y a los Consorcios Provinciales, así como a las Asociaciones de Defensa Forestal y los Grupos Locales de Pronto Auxilio.

COMITÉ PROVINCIAL DEL INFOCA

El Comité Provincial está formado por personal de las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias con el servicio e Protección Civil, EMA 112, EMA INFOCA, Unidad Adscrita de Policía Autonómica, GREA y 061; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con sus Servicio de Carreteras; Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, con la coordinadora de Agentes de Medio Ambiente y el servicio de Gestión del Medio Natural.

La Diputación a través del Consorcio Provincial de Bomberos Sevilla y Cruz Roja Española. Los organismos del Estado están presentes a través de la Delegación del Gobierno de Andalucía, de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, UME, Unidad de Protección Civil, área de Agricultura, DGT y la Agencia Estatal de Meteorología.

También están presentes Cruz Roja Española y las empresas Red Eléctrica de España, Renfe, Adif y Endesa Distribución.