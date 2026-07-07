Presentado el II Festival Fortaleza Flamenca de El Real de la Jara (Sevilla) que dará comienzo este sábado

Presentación del segundo Festival Fortaleza Flamenca de El Real de la Jara (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, y la concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Jara Márquez, ha presentado la segunda edición del Festival Fortaleza Flamenca que se celebra el próximo 11 de julio en el Castillo de El Real de la Jara.

Al acto de presentación, llevado a cabo en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, también han asistido la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, y representantes de Serendipia, empresa promotora del evento, Iker Gavira y Pablo Leira, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

Sánchez, quien ha destacado que la "nutrida agenda del municipio lo han posicionado como referente cultural en la comarca", ha acentuado la labor de este Consistorio de Sierra Morena en favor de la ciudadanía, poniendo la cultura "con mayúsculas a disposición de todos, independientemente del lugar de residencia".

Así, el delegado de la Junta en Sevilla ha valorado el "importante papel" que, para ello, juegan los gobiernos locales y ha detallado como la oferta de ocio local, gastronómica y patrimonial han posibilitado que este pueblo sea un "destino único".

En este sentido, Sánchez ha indicado que, debido a su "importante retorno", el Ejecutivo de Juanma Moreno ha hecho del patrimonio cultural y monumental "una de las banderas del cambio en Andalucía". "La comunidad se diferencia de otras regiones por su acervo y tradiciones. Protegerlas y potenciarlas son estrategias de sostenibilidad que permiten el crecimiento de nuestra tierra, incrementando nuestros recursos y la calidad de vida de los andaluces", ha puntualizado.

En este contexto, el delegado de la Junta en Sevilla ha explicado que el flamenco, como seña de identidad, es un "pilar esencial" de estas políticas en Andalucía y ha resaltado el impulso dado durante estos años al sector con "la Ley Andaluza del Flamenco, la incorporación al sistema educativo andaluz de la enseñanza sobre este arte, la potenciación del circuito de peñas flamencas o las subvenciones públicas para la promoción del tejido profesional del flamenco y del tejido asociativo".

Por su parte, la concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento realejo, Jara Márquez, ha explicado que "hoy presentamos la segunda edición de "Fortaleza Flamenca", una cita que nació el año pasado con ambición y que regresa "plenamente consolidada" dentro de la Semana Cultural de El Real de la Jara". "Este festival es el ejemplo perfecto de cómo el patrimonio histórico y la cultura más auténtica de nuestra tierra pueden aliarse para convertirse en un motor turístico", ha agregado.

Jara Márquez ha resaltado que "no estamos ofreciendo solo un festival de música; estamos ofreciendo una experiencia sensorial única", al tiempo de concretar que "el visitante no viene solo a escuchar arte jondo, viene a vivirlo y a sentirlo dentro de las murallas de nuestro Castillo Medieval del siglo XIV, un entorno monumental que aporta una magia, una historia y una acústica verdaderamente inigualables".

Por su parte, el representante de Serendipia, Pablo Leira ha destacado que El Festival Fortaleza Flamenca presenta su segunda edición con el propósito de acercar el "flamenco de calidad" a nuevos públicos, en un "enclave único" como es el Castillo de El Real de la Jara, una fortaleza declarada Bien de Interés Cultural, desde la que se divisan "tres provincias hermanas", en concreto, Sevilla, Huelva y Badajoz.

Al hilo, Leira ha explicado que organizado por la empresa de gestión cultural Serendipia Global con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara, Fortaleza Flamenca contará con una "cuidada selección de artistas consagrados y también noveles". El Festival en su primera edición, fechada en julio de 2025, destacó ya por la "alta calidad" de los artistas programados, el "entorno único" en el que se celebró, y la asistencia de "numeroso público" de la zona y venido de otros enclaves.

En contexto, el festival se celebra el 11 de julio en el Castillo medieval de El Real de la Jara. Ubicado en uno de los parajes naturales de "mayor valor" de la provincia de Sevilla, Sierra Morena, dispone de un auditorio en su interior desde donde contemplar "uno de los mejores cielos de Europa", certificado con el Starlight.

Contará con Diego Benítez, cantaor de Alcalá de Guadaíra, acompañado a la guitarra por Joaquín de Alcalá. También por Javier Barón, bailaor alcalareño, premio nacional de danza, que celebra en esta temporada sus 50 años en la profesión artística, con gira que incluye fechas en Andalucía, España y países como Colombia. Le acompañarán Salvador Gutiérrez a la guitarra y Miguel Ortega al cante. Y Diego de la Flor, cantaor, que cerrará la noche.