La renta agraria de Andalucía supera por primera vez la barrera de los 10.000 millones tras crecer un 10,7% en 2021

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La renta agraria de Andalucía ha superado, por primera vez, la barrera de los 10.000 millones de euros tras crecer un 10,7% en el año 2021. Así se recoge en un primer informe sobre la evolución de la renta agraria en la comunidad elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En concreto, la renta agraria de Andalucía alcanza los 10.417 millones de euros, lo que significa que la región aporta en torno del 35% del total nacional.

La Junta de Andalucía ha valorado "con cautela" estos datos, ya que "los consumos intermedios estimados aumentan también con respecto al año anterior". El valor de los consumos intermedios en 2021 ha subido un 13% con respecto a 2020, situándose en más de 4.595 millones de euros.

En este sentido, la consejera ha señalado a través de un comuncado que ya en el año 2021 se registró "una fuerte incidencia de las subidas de los carburantes, la electricidad, fertilizantes, piensos y otros insumos". A juicio de Crespo, este alza de los costes de producción "han afectado a la renta agraria de Andalucía sin que desde el Gobierno de España se estén tomando todas las medidas posibles para atajar una inflación desbocada".

"La renta agraria de Andalucía podría haber sido aún mayor si no fuese por la subida desorbitada de los costes de producción y la pasividad del Gobierno a la hora de tomar medidas eficaces para amortiguar la inflación", ha asegurado la consejera, quien ha incidido en reclamar, entre otras decisiones, la implantación de la doble tarifa eléctrica para el regadío o una rebaja generalizada del 50% del IRPF para el sector.

"Los agricultores y ganaderos necesitan del apoyo de todas las administraciones", ha reiterado, antes de insistir en una "rebaja de impuestos" para ayudar al campo y aportar liquidez.

En cualquier caso, los datos de la Renta Agraria de Andalucía reflejan, "sin lugar a dudas, el peso específico del campo andaluz", según ha puesto de relieve la Junta, explicando que la comunidad aporta en torno al 35% del total de la renta agraria nacional.

Crespo ha apuntado que estos datos ponen de manifiesto "la fortaleza del sector agrario andaluz y su esfuerzo inversor de agricultores y ganaderos por avanzar en sostenibilidad, innovación y competitividad".

A este respecto, la consejera ha advertido que el peso del agro andaluz "no se está teniendo en cuenta en la nueva PAC, pese a crecer en casi cinco puntos en tan solo un año". "El Plan Estratégico presentado por el Ministerio de Agricultura perjudica al campo andaluz con pérdidas que superarán los 500 millones de euros si el Gobierno de Sánchez no atiende a las alegaciones de Andalucía", ha subrayado, afeando que Andalucía "es la única región que pierde con la PAC del Ministerio, a pesar de que no deja de crecer".

PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA

La producción de la rama agraria en Andalucía superó en 2021 los 14.482 millones de euros, lo que significa que ha registrado un incremento del 12,6% respecto del año anterior. Esto se debe, principalmente, al aumento de la producción vegetal, que crece un 14,6%, y de la producción animal, cuyo aumento es del 3,7%. Además, también se registraron aumentos en la producción de servicios agrarios y de las actividades secundarias no agrarias.

En último término, el informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indica un incremento en la renta agraria por unidad de trabajo agrario en torno al 6,8%. Esta subida en el número de unidades de trabajo refleja que el aumento de riqueza ha venido acompañado de un incremento del empleo en el sector.

"Estos datos que reflejan un crecimiento en el sector agrario de Andalucía conllevan que la riqueza y el empleo que genera el campo es fundamental para el desarrollo social y económico de las zonas rurales, contribuyendo a fijar la población y, por tanto, a evitar el despoblamiento", ha remarcado Crespo.

VALORES POR SECTORES Y POR PROVINCIA

Uno de los sectores protagonistas de estos datos es el del aceite de oliva, cuyo valor total de la producción de la rama agraria aumentó en torno al 77%, debido a los mejores datos de producción y la subida de los precios. También es de destacar el aumento del 5,7% en el valor de las hortalizas, de un 14% en cultivos industriales y de un 14,7% en las frutas frescas.

Por provincias, la producción de la rama agraria sube en todas, especialmente en Almería (22,2%), Sevilla (casi 17,5%), Huelva (12,7%), Jaén (12,2%) y Córdoba (12,2%). Respecto a la aportación a la renta agraria andaluza, Almería también ocupa el primer lugar con el 25%, seguida de Sevilla (14,4%), Jaén (14,3%) y Huelva (12,7%).