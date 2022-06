Ruiz destaca a las personas y entidades que colaboran para las personas con discapacidad en los premios de la ONCE

Autoridades y premiados por la ONCE

Autoridades y premiados por la ONCE - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en funciones, Rocío Ruiz, ha presidido en Sevilla la gala en la que se ha hecho entrega de los Premios Solidarios 2022 que concede el grupo social ONCE, donde ha destacado la necesidad de extender la participación de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la sociedad, no solo en su entorno específico: "Una sociedad inteligente es aquella que aprovecha todo el talento que le viene brindado y las personas con discapacidad no pueden ni deben conformarse con aquellas cuotas a las que tienen derecho sino que deben poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Es un compromiso adquirido teórica y legalmente pero que necesita de muchas manos y esfuerzos para que sea real".

Por otra parte, ha señalado que "estos premios son el reconocimiento a las personas y entidades que creen en esta idea y que la han llevado a la práctica. Por ello, es tan importante que se visibilice este esfuerzo y se reconozca de esta manera tan oportuna con estos premios del grupo social ONCE".

Durante el acto, se ha entregado un total de cinco premios: a la Fundación Lágrimas y Favores en el apartado de instituciones y entidades por su dedicación social durante todo el año, como un modelo de Málaga cofrade comprometida con la realidad; al programa Andalucía Directo de Canal Sur en cuanto a los medios de comunicación por constituir, durante los últimos 24 años que lleva en antena, un referente en información de carácter social y solidario; a Juan Luis Muñoz Escassi, director gerente de AFA Asociaciones y Fundaciones Andaluzas; a la empresa UNYQ por su compromiso con las personas con discapacidad para que puedan, de forma asequible, conseguir un diseño adecuado para sus prótesis; y al Parlamento de Andalucía en representación de la Administración pública como reconocimiento al gran esfuerzo por la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios.

Durante el acto, la consejera en funciones ha estado acompañada por la presidente del Consejo Territorial de grupo social ONCE, Isabel Viruet; y el delegado territorial de la entidad, Cristóbal Martínez.