La Fundación Lágrimas, el Parlamento, UNYQ, Andalucía Directo y el activista Juan Luis Muñoz, reconocidos por la ONCE

Foto de grupo de premiados y autoridades - ONCE

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Lágrimas y Favores, el Parlamento de Andalucía, la empresa UNYQ, el programa de Canal Sur TV Andalucía Directo y el activista Juan Luis Muñoz Escassi han recibido este martes los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en Andalucía en 2022, durante una gala celebrada esta tarde en el Teatro Central de Sevilla.

Se trata de la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico. Estos galardones se han convertido en un homenaje al respaldo y la fidelidad y al compromiso solidario de la sociedad andaluza. Este año, en la gala de entrega, bajo el título 'Café Ilusión', el Grupo Social ONCE quiere destacar la empatía entre las personas, su capacidad de ponerse en el lugar del otro y la necesidad de escuchar, en un contexto cotidiano como es el espacio de un café, donde se interrelacionan personajes que representan la realidad que nos circunda y las diferentes áreas de nuestro Grupo Social. Además de lanzar un guiño a hosteleros y restauradores, uno de los sectores de los más castigados por la pandemia.

El vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Ruiz, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, han participado en una gala en la que han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad de la Comunidad autónoma.

"Estos premios son el reconocimiento a las personas y entidades que creen en la idea de aprovechar e impulsar el talento de las personas con discapacidad y que la han llevado a la práctica, y que han hecho del ejercicio de la solidaridad una bandera y una forma de ser -destacó Rocío Ruiz-. Por ello, es tan importante que se visibilice este esfuerzo y se reconozca de esta manera tan oportuna con este reconocimiento del Grupo Social ONCE".

Presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, el jurado de esta novena edición, ha estado formado por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, la consejera general de la ONCE, Bárbara Palau, la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en representación de la administración autonómica, el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala en representación de la Mesa del Tercer Sector, y el periodista de Diario Sur y Canal Sur Radio, ganador en la categoría de medios de comunicación en la última edición Pedro Luis Gómez.