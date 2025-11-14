Sanidad culmina en Sevilla una campaña para concienciar a los jóvenes andaluces sobre la conducción responsable

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha desarrollado la campaña 'Conduce tu futuro' con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico el próximo 16 de noviembre. Esta iniciativa pretende sensibilizar a jóvenes andaluces y despertar su conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que la iniciativa ha tenido lugar entre el 5 y el 14 de noviembre en centros educativos de las ocho provincias y ha reunido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, culminando este viernes en Sevilla, en el IES Chaves Nogales, con la participación de representantes del Ayuntamiento, la Delegación territorial de Sanidad y la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la provincia.

Las jornadas han contado con la colaboración de enfermeras referentes de centros educativos (ERCE), profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que han mostrado el proceso completo de atención tras un accidente, bajo la coordinación de Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, organización experta en recrear escenarios de simulación que permiten la inmersión en situaciones realistas.

Utilizando un vídeo como hilo conductor se han recreado las fases de un accidente de tráfico, mostrando cómo una decisión impulsiva o irresponsable puede tener consecuencias irreversibles. Esta sucesión de situaciones se ha reproducido en cuatro estaciones formativas donde los participantes han conocido las causas más frecuentes de los accidentes, han observado cómo actúan los equipos de emergencia, han aprendido maniobras básicas de asistencia y comprendido las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro.

La delegada territorial de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, ha destacado que "esta campaña ha permitido a los estudiantes ponerse en la piel de quienes cometen una imprudencia a la hora de coger el volante y enfrentarse a las consecuencias de un accidente. La prevención comienza con la educación, y esta experiencia demuestra que la colaboración entre administraciones, centros educativos y profesionales sanitarios es una realidad a la hora de concienciar a los jóvenes sobre le peligro de comportamientos irresponsables".

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (Informe 2024), los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. El pasado año fallecieron en España 244 jóvenes menores de 30 años y más de 1.000 resultaron heridos graves.

En Andalucía, el 31% de los fallecidos en carretera pertenecía a este grupo de edad. 'Conduce tu futuro' se enmarca dentro de las acciones del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad (PIAAC), que persigue reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El proyecto incluye, además, programas de formación avanzada en simulación clínica impartidos por Iavante para profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrados en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

La iniciativa ha contado con la colaboración de más de un centenar de personas entre profesionales sanitarios, docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y representantes institucionales, que han hecho posible su desarrollo en las ocho provincias andaluzas.

En total, 800 estudiantes de Secundaria y Bachillerato han participado en los circuitos y actividades y han escuchado el testimonio de las ocho personas con lesión medular que han cerrado cada jornada con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre las consecuencias reales de una conducción temeraria y la importancia de la prevención.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias refuerza su compromiso con la seguridad vial y la educación en valores preventivos, impulsando una reflexión necesaria entre los más jóvenes: cada gesto responsable al volante puede salvar una vida.