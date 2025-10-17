Sevilla acoge el V Congreso Nacional de Esofagitis Eosinofílica, con participación del Hospital Virgen Macarena

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Aparato Digestivo, Alergología y Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena participan en la organización del V Congreso Nacional de Esofagitis Eosinofílica, que se celebra este sábado en Sevilla. El evento, promovido por la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (Aedeseo) y el Consorcio Europeo para las Enfermedades Eosinofílicas Gastrointestinales (Eureos), reunirá a más de 1.800 participantes, entre especialistas, investigadores y pacientes, de forma presencial y virtual.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica del esófago causada por la acumulación de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco. Su síntoma principal es la dificultad y el dolor al tragar, pudiendo producir obstrucciones, y está relacionada con alergias y factores genéticos que incrementan la predisposición a padecerla.

Profesionales del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Virgen Macarena han señalado que se ha detectado un aumento de esta patología tanto en adultos jóvenes como en niños, y que el diagnóstico y seguimiento se realiza mediante gastroscopias, a veces de urgencia cuando se producen atragantamientos de alimentos en el esófago.

Durante el congreso, que cuenta con el reconocimiento de interés científico y sanitario de la Junta de Andalucía y el aval de las principales sociedades médicas del país, se abordará la enfermedad de forma integral desde el prisma terapéutico, incluyendo manejo dietético, aspectos psicológicos y recursos de apoyo disponibles para pacientes y familias.

El foro servirá también como espacio para los profesionales sanitarios, profundizando en avances diagnósticos, criterios actualizados, novedades terapéuticas basadas en la evidencia, terapias combinadas, dietas de eliminación más efectivas, seguridad y resultados de la dilatación esofágica, así como el impacto emocional y la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, se expondrán líneas de investigación sobre nuevas herramientas diagnósticas y biomarcadores, consolidando el congreso como un referente en la actualización y mejora del abordaje clínico de la esofagitis eosinofílica.