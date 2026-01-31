El TSJA da la razón a la Consejería de Cultura en la valoración de las monedas del Tesoro de Tomares

Tesoro de Tomares, un conjunto de diecinueve ánforas repletas de monedas romanas hallado de forma casual el 27 de abril de 2016 - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón en una sentencia a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la valoración por un importe de 468.230 euros del Tesoro de Tomares, un conjunto de diecinueve ánforas repletas de monedas romanas hallado de forma casual el 27 de abril de 2016 durante unos trabajos de canalización eléctrica en el parque metropolitano del Olivar del Zaudín, ubicado en la citada localidad sevillana.

Según ha informado la Junta en una nota, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, confirma, en su sentencia de 21 de enero de 2026, que la evaluación administrativa de las monedas --la Comisión de Valoración estimó que había un total 53.208 piezas, con un valor medio de ocho euros por moneda más un incremento del 10% por su interés histórico y museístico-- está suficientemente motivada y, en consecuencia, no es nula.

El TSJA desestima así en lo esencial los recursos interpuestos por cuatro descubridores del tesoro, quienes impugnaban los cálculos de la Comisión de Valoración y reclamaban que el hallazgo se tasara en 7.622.038,67 euros, así como el derecho a percibir el 50% de dicho valor como premio en metálico, frente al 25% reconocido por la administración.

Los recurrentes también alegaban falta de motivación en el acta de valoración y solicitaban intereses y costas. En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz también rechaza que los descubridores tengan derecho al 50% del valor del Tesoro de Tomares, al entender que, conforme a la normativa estatal y andaluza sobre patrimonio histórico, el premio corresponde en un 50% conjunto al propietario del terreno y a los descubridores, lo que en este caso se traduce en un 25% para estos últimos, al no ser propietarios del suelo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí incluye en la valoración del hallazgo las diecinueve ánforas --diez de ellas están fragmentadas al sufrir el impacto de la maquinaria, mientras que nueve restantes permanecen intactas-- que contenían las monedas.

Por este concepto, el fallo, que no impone costas a ninguna de las partes, reconoce un valor adicional de 22.447,32 euros, del que corresponde a los descubridores el 25%, a repartir a partes iguales.

El Tesoro de Tomares está compuesto por un total de diecinueve ánforas de aceite que se utilizaron como contenedores para 53.208 monedas (llamadas nummi), datadas entre finales del siglo III e inicios del IV d.C. En fechas recientes, entre el 13 de mayo y el 28 de septiembre de 2025, tres de estos recipientes se exhibieron en la Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid, donde recibió un total de 47.594 visitantes