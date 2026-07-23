Una vendedora de la ONCE reparte más de un millón y medio de euros en La Puebla del Río (Sevilla)

La vendedora de la ONCE María Pedrero, en La Puebla del Río (Sevilla) . - LA ONCE

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA) 23 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE del pasado miércoles, 22 de julio, ha repartido más de un millón y medio de euros en La Puebla del Río (Sevilla) a través de las manos de María Pedrero, quien ha otorgado tanto la serie agraciada de 500.000 euros, el mayor premio que ofrecen estos sorteos diarios, como otros 29 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. "Es lo más importante que me ha podido pasar en la vida", ha confesado la vendedora.

Según ha detallado La ONCE en un comunicado, La Puebla del Río se ha convertido en un "hervidero de gente entusiasmada con la fortuna", dado que Pedrero ha repartido un total de 1.515.000 euros en premios mayores y "ha llevado la fortuna" a los bares El Garrotá y Cabrera, que pertenecen a la zona de 'La Cuesta Colorá', una de las "más humildes del municipio".

En la misma línea, Pedrera ha subrayado que los vecinos de la localidad sevillana son "muy trabajadores y humildes", por lo que no hay "mayor felicidad" para ella que "hacer feliz a la gente".

En contexto, la vendedora se dedicaba anteriormente al servicio de limpieza de unos grandes almacenes de Sevilla. Sin embargo, las dolencias que padece en la espalda la han conducido a una incapacidad que le "ha abierto las puertas de la ONCE". "De mi trabajo me gusta todo, el contacto con las personas y el día a día con ellos", ha precisado Pedrera, quien además ha destacado que la ONCE "le ha cambiado la vida bastante".