Albares protesta por que la fase dos del Plan de Paz para Gaza "no avanza" y pide "no olvidar" a Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Albares ha informado sobre la aplic - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha protestado este jueves por que la fase dos del Plan de Paz para Gaza, que prevé la desmilitarización de la Franja, y ha reclamado no olvidarse de Palestina, aunque la situación se haya deteriorado en Oriente Próximo.

Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza en enero, más de tres meses después de que entrara en vigor la primera, que incluía un alto el fuego, aunque palestinos han seguido falleciendo por ataques israelíes en el enclave palestino.

La segunda fase implica el paso del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática de transición en Gaza, y la reconstrucción de la Franja. No obstante, Albares ha avisado de que "no avanza", y de que la situación en Palestina "continúa siendo crítica mientras la guerra en Oriente Próximo entra en una nueva fase".

"Bombardeos sobre Gaza, avances en asentamientos ilegales en Cisjordania, ataques de colonos radicales, cada vez más virulentos, contra la población palestina, la situación humanitaria sigue sin mejorar y las ONG cada vez se encuentran con más trabas", ha enumerado el ministro.

En este contexto, Albares ha pedido "no olvidarse" del Estado palestino en el marco actual y ha resaltado que España continúa alzando la voz en defensa del Derecho Internacional en la zona. Además, ha reiterado el apoyo español a la solución de dos los dos Estados como "única solución" al conflicto con Israel. "Ese es el único horizonte de paz, en esa dirección debemos caminar y ahí están puestos nuestros esfuerzos y compromisos", ha zanjado.