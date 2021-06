Barato (Asaja) ve mucha ideología y poca agricultura en el acuerdo de la PAC: "Lo único bueno es que se ha aprobado"

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha opinado que al acuerdo alcanzado en la Unión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) "le sobra muchísima ideología y le falta mucha agricultura" y ha deseado que el Gobierno de España no se "contagie" del espíritu que ha puesto en el acuerdo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans. "Lo único bueno es que se ha aprobado", ha aseverado.

En declaraciones a los medios previas a su intervención en la Asamblea General Ordinaria de Asaja de Toledo, Barato ha apuntado que en el pacto "ha primado mucho el compromiso de Timmermans", apuntando que si el Gobierno de España no trabaja con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias para perfilar la PAC a nivel nacional "va a primar todo lo que es medioambientalmente sostenible" pero eso va a traer "más obligaciones para producir menos y con los precios cada vez más bajos". "Eso es lo que tenemos que intentar corregir", ha apostillado.

"Espero que Teresa Ribera no se mire en el espejo de Timmermans, porque si no los principios no son buenos", ha continuado, incidiendo en que hay que intentar que la reforma sea "lo que siempre Asaja ha defendido: arar, sembrar, cosechar".

Barato ha señalado que ahora viene "la segunda parte" de este acuerdo, en la que el Gobierno central tiene que poner en marcha el plan estratégico y los ecoesquemas, una parte en la que, ha señalado, tampoco están satisfechos desde Asaja y que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hay que desarrollar.