Bruselas dice que España será el único país de Schengen que no aplicará el acuerdo de visados para Kosovo

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este viernes que España será el único país del espacio Schengen que no aplicará el acuerdo de liberalización de visados para Kosovo, acordada por los Veintisiete para enero de 2024.

España no reconoce los documentos de viaje de los kosovares, algo que sí hacen Eslovaquia y Grecia, los otros países del espacio Schengen que no reconocen la independencia de la antigua provincia serbia, por lo que para aplicar la medida europea España deberá realizar un cambio en su política sobre documentos expedidos por Pristina.

"De los países Schengen, todos menos uno (España), han reconocido los documentos de viaje de Kosovo, lo que supone que la exención de visados para Kosovo permitirá a quienes tengan pasaporte kosovar viajar libres de visado menos a un país", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

En declaraciones desde Berlín, donde se ha reunido con su homóloga alemana Annalena Baerbock, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, se ha limitado a recordar la política de no reconocimiento de España, sin aclarar si las autoridades abordarán algún ajuste en la cuestión de los pasaportes para cumplir con el pacto de los Veintisiete.

"España tiene una política de no reconocimiento de Kosovo y conlleva el no reconocimiento de los pasaportes kosovares, que hemos venido aplicando de forma consistente", ha asegurado. "En nuestro caso, no reconocemos los pasaportes", ha señalado, al ser preguntado por el caso de Grecia y Eslovaquia, que si aceptan los documentos de viaje kosovares.

En el seno de la UE, ya a finales de 2022 los Estados miembros acordaron esta medida con el apoyo de España. La liberalización de visados entrará en vigor como pronto en enero de 2024, según el pacto, coincidiendo con el fin de la presidencia española de la UE.

Si bien, a la hora de su aplicación España tendrá que abordar cambios. Eslovaquia, país que tampoco reconoce la independencia de Kosovo, sí acepta los pasaportes ordinarios de Kosovo, aunque mantiene el veto a los diplomáticos y especiales, el mismo caso que Grecia.

Fuentes diplomáticas conceden que las autoridades españolas tendrá que afrontar cambios en su política respecto a documentos kosovares, tras recalcar que España piensa "ejecutar" la medida para que la población kosovar se mueva por Europa sin necesidad de visado.

"Habrá que hacer los ajustes necesarios para aplicar la medida", explican, asumiendo que ahora Madrid tiene ocho meses para dar con una fórmula que permita dar validez a los pasaportes de Pristina sin que esto suponga un cambio en la cuestión de la independencia de Kosovo, cuyo reconocimiento queda descartado.

El Parlamento Europeo dio luz verde definitiva este martes a la exención de visados para Kosovo para viajes de corta duración a la UE, algo que las autoridades del enclave balcánico ha celebrado como una "victoria" que acerca al bloque a la antigua provincia serbia.