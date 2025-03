De Oro (Vox) reprocha Collboni ir a "Bruselas a llorar" y luego ponerle trabas a la vivienda

Critica que el gobierno municipal "siempre tiene a alguien que le salva", excepto Vox

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro, ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, su actitud en relación a la problemática del acceso a la vivienda: "Es el hombre de las mil caras, porque se va a Bruselas a llorar y luego viene aquí y es el primero que pone trabas" al sector de la construcción.

En una entrevista de Europa Press, ha cargado contra la intención del primer edil de modificar la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones y ha sostenido que es una medida que hay que erradicar: "No le puedes poner una tirita a un señor que se está muriendo".

"Cuando un señor se está muriendo le tienes que hacer una medida seria y le tienes que operar. Pues aquí es lo mismo", ha argumentado De Oro, que ha señalado textualmente que lo único que ha conseguido el 30% es que no haya una sola grúa en Barcelona, por lo que lo ve un auténtico fracaso.

Ha planteado "liberalizar todo el suelo que no esté protegido", no poner trabas a la promoción y dejar de pensar que cualquiera que quiere ganarse la vida con ello es un especulador, apostando por la colaboración público-privada de verdad, no de boquilla, textualmente.

"Y sobre todo, hacerlo pensando en la prioridad nacional, es decir, primero nuestros hijos, primero nuestra gente, primero los nuestros, y después los demás", ha añadido De Oro, que ha instado a frenar el efecto llamada en inmigración para dejar de inflar un problema que ya de por sí es muy grave.

PACTOS

Sobre la política de pactos de Collboni, el líder de Vox en la capital catalana ha asegurado que desde su partido no le hacen "el cordón a nadie" por ser quienes son, a diferencia de otros partidos con representación en el consistorio.

En este sentido, ha apuntado que el alcalde "se está caracterizando por no hablar con nadie" pese a gobernar en minoría, si bien ha criticado que no lo necesita porque siempre hay algún grupo que le da su apoyo para que saque adelante sus políticas, a excepción de Vox.

"No necesita hablar con nadie porque siempre tiene a alguien que le salva. Tiene ese tripartito de facto entre Comunes y Esquerra, que son los que le aprueban las grandes decisiones: pueden ser los presupuestos, pueden ser las ordenanzas, pero cuando no, siempre está Junts o el PP para echarles un cable", ha criticado.

"COLAUBONI"

Al preguntársele por la primera parte del mandato del alcalde socialista, ha opinado que hasta ahora, Collboni está "replicando punto por punto las políticas de Colau, pero con más educación", tanto en vivienda, impuestos y tasas como en turismo, entre otras cosas.

"Por eso le llamo, un poco en tono de broma, Colauboni, porque al final está siendo exactamente lo mismo", ha ironizado De Oro.

Respecto a una posible entrada de ERC en el gobierno municipal, ha insistido en que ve al alcalde "bastante cómodo en la situación en la que está", ya que siempre encuentra un socio con el que pactar, por lo que no cree que este movimiento le esté quitando el sueño.

VOX

Sobre los dos primeros años de Vox en el consistorio, ha sostenido que su entrada "ha dado un chorro de aire fresco a un Ayuntamiento bastante casposo" ya que, afirma, han puesto sobre la mesa un montón de problemas a los que muchos no se les daba importancia y están consiguiendo que se hable de ellos.

También ha augurado que en el próximo mandato serán decisivos para cambiar políticas, ha asegurado que si la dirección del partido lo apoya seguirá al frente del grupo municipal en las próximas municipales y ha rechazado la competencia electoral con Aliança Catalana (AC): "Quien tiene realmente miedo de la aparición de Aliança Catalana es Junts", ha apuntado.