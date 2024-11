ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha adelantado en su visita a Letur (Albacete), que el presidente regional, Emiliano García-Page, solicitará en Bruselas, en las próximas semanas, en el Comité de las Regiones que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, que se amplíen las ayudas contempladas por desastres climáticos para hacer frente a los efectos de la DANA.

"Pedirá no sólo reforzar este fondo, aumentándolo, también planteará que es necesario disponer de otros fondos que ya tiene la Unión Europea para otros objetivos, como los fondos de cohesión como pueden ser los Feder o el Fondo Social Europeo Plus, e incluso poder utilizar los fondos que en la pandemia se destinaron al Plan de Recuperación para atender también esta crisis climática y que no tengamos un problema de recursos", ha afirmado Caballero.

Caballero ha recordado que la Unión Europea dispone de un fondo de solidaridad para atender estas situaciones y que ya se ha utilizado en el pasado en catástrofes similares. Sin embargo, ha señalado, "es un fondo que resulta insuficiente, ya que cada vez lamentablemente vamos a tener que afrontar más desastres climáticos", ha informado la Junta en nota de prensa.

"La Unión Europea tiene que reforzarse en su presupuesto y también en la agilización y flexibilización de los trámites para que podamos dar respuesta a estas situaciones", ha indicado.

COMIENZA LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LETUR

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha visitado la Oficina de Atención a las Víctimas en Letur, que ya ha echado a andar, y que anunció la pasada semana el presidente regional, desde la que ha subrayado que la atención integral es la que mejor se puede dar.

"Hubiera sido un error que la Administración estatal, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento realizaran esta atención por separado", por eso, ha añadido, "este recurso puede servir de ejemplo para otros municipios afectados en Valencia, que las tres administraciones estemos trabajando de manera conjunta y los ciudadanos sepan que hay una sola puerta a la que dirigirse, que se ha establecido para atender los problemas que ha ocasionado la DANA y esa es la voluntad de los funcionarios que están atendiendo ese servicio".

Este centro de atención está situado en las instalaciones del consultorio local y estará en funcionamiento hasta que haya expedientes que tramitar y afectados a los que atender, tal y como ha informado Caballero. Desde Letur, el vicepresidente segundo ha remarcado que "no podemos descansar hasta que encontremos a las personas desaparecidas, pero es verdad que tenemos que estar ya en la fase de la recuperación y de la reparación sin perder ni un solo minuto para intentar que todo vuelva a la normalidad".

José Manuel Caballero ha considerado una buena noticia que hoy el Boletín Oficial del Estado haya publicado el Real Decreto con las ayudas del Gobierno de España. "Los recursos no pueden ser un obstáculo porque los recursos existen en la Unión Europea y en el Estado español, por lo que no puede ser un problema de carácter político, ni de carácter administrativo el que no estén rápidamente a disposición de todos los ciudadanos que han sufrido y sufren los efectos perversos y lamentables de esta DANA", ha indicado.