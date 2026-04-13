Archivo - 06 October 2022, Czech Republic, Prague: European Commission chief Ursula von der Leyen arrives for a group photo with heads of state and government of 44 countries at the Prague Castle during the the European Political Community. Photo: Alistai - Alistair Grant/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado que presentará a los líderes la próxima semana nuevas medidas para contener el impacto del alza de los precios energéticos, con un primer paquete centrado en la coordinación de reservas de gas y petróleo, un marco más flexible de ayudas de Estado y ajustes ya en marcha en el mercado de carbono.

Así lo ha señalado en rueda de prensa posterior a la reunión del Colegio de Comisarios de este lunes en Bruselas, en la que han debatido una serie de iniciativas que trasladarán a los jefes de Estado y de Gobierno en una comunicación previa al Consejo Europeo informal que tendrá lugar los días jueves 23 y viernes 24 de abril en Nicosia (Chipre).

"Desde el inicio del conflicto hace 44 días, nuestra factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 22.000 millones de dólares. Esto muestra el enorme impacto que esta crisis tiene en nuestra economía. Incluso si las hostilidades cesaran inmediatamente, la interrupción del suministro energético desde el Golfo persistirá durante algún tiempo", ha subrayado.

Entre las actuaciones más inmediatas para paliar los efectos de la crisis, la jefa del Ejecutivo comunitario ha apuntado a la coordinación a escala europea del llenado de las reservas de gas, con el objetivo de evitar que varios Estados miembro acudan al mercado de forma simultánea y acaben compitiendo entre sí.

A esta iniciativa se sumará también una acción concertada para la liberación de existencias estratégicas de petróleo con el objetivo de "lograr el mayor efecto posible", así como la garantía de que las respuestas nacionales de emergencia no distorsionen el funcionamiento del mercado único.

En paralelo, Bruselas prevé orientar a los gobiernos sobre buenas prácticas para diseñar esquemas de apoyo a la renta, con ayudas que, según ha insistido, deben ser "específicas, rápidas y temporales", concentradas en hogares vulnerables y sectores especialmente afectados por la subida de precios.

"Ya esta semana consultaremos a los Estados miembro sobre normas más flexibles de ayudas estatales. Esto dará más margen para apoyar a los sectores más expuestos. Mi objetivo es que este marco temporal de ayudas estatales se adopte este mismo mes, de modo que en abril contemos con él" ha afirmado.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión ha confirmado que el Ejecutivo comunitario trabaja en nuevas propuestas sobre los distintos componentes de la factura eléctrica, en particular los costes de red y los impuestos.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido los ajustes ya planteados en el sistema de comercio de emisiones (ETS) para reforzar la estabilidad de los precios, en particular a través de cambios en la reserva de estabilidad del mercado, con el objetivo de mejorar la previsibilidad sin alterar la señal de precios.

Además, ha avanzado que la Comisión consultará próximamente a los Estados miembro sobre la actualización de los parámetros del sistema y ha confirmado que la revisión completa del mercado de carbono se presentará en julio, en línea con el calendario ya previsto por Bruselas.

Junto a ello, Von der Leyen ha subrayado la necesidad de actuar también sobre la demanda energética, con medidas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir el consumo, en particular en ámbitos como la renovación de edificios o la modernización de equipos industriales.

Más allá de las medidas a corto plazo, la mandataria alemana ha advertido de que la actual crisis vuelve a evidenciar la elevada dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles, un factor que, según ha reconocido, seguirá teniendo un alto coste económico en los próximos años.

En este contexto, ha defendido acelerar el despliegue de energías renovables y nuclear como vía para reforzar la autonomía energética del bloque, así como avanzar en la electrificación de la economía para reducir la exposición a este tipo de crisis.

Por último, la presidenta de la Comisión ha confirmado que Bruselas presentará su estrategia de electrificación antes del verano, con la que pretende fijar nuevos objetivos y movilizar inversión pública y privada para reforzar el sistema energético europeo.