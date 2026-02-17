(AMP) España solicitará en los próximos días el sexto desembolso del Plan de Recuperación

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este martes que el Gobierno solicitará "en los próximos días" el sexto desembolso del Plan de Recuperación, financiado con los fondos europeos 'Next Generation', en paralelo a las conversaciones aún abiertas con la Comisión Europea sobre el pago parcial del quinto tramo.

"En los próximos días haremos la solicitud del sexto desembolso", ha afirmado Cuerpo en su llegada a la reunión del Ecofin en Bruselas, quien ha precisado que la petición se presentará "esta misma semana o a principios de la semana que viene", con el objetivo de continuar avanzando en el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a este pago y garantizar la llegada de nuevos fondos europeos.

El titular de Economía ha recordado que a España le quedan dos desembolsos por percibir, el sexto --cuya solicitud se formalizará ahora-- y el séptimo y último tramo, que constituirá el pago de cierre del plan. Sobre el importe que se solicitará, tanto en transferencias como en préstamos, ha señalado que el desglose se dará a conocer próximamente.

La activación de este nuevo tramo coincide con el proceso de revisión del quinto, parte del cual quedó supeditado a la culminación de reformas acordadas con Bruselas, como la modificación del tratamiento fiscal del diésel y cambios en el marco normativo de la función pública, que no han sido culminadas conforme a los hitos pactados con la Comisión.

Preguntado por si el Gobierno renunciará al dinero asociado a estos compromisos, Cuerpo ha descartado esa posibilidad y ha asegurado que el Ejecutivo sigue trabajando con la Comisión para "aprovechar al máximo los fondos" disponibles, "en particular el tramo de transferencias, el tramo no reembolsable".

El titular de Economía ha explicado que el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contempla una fase adicional una vez transcurrido el plazo inicial de seis meses para subsanar los hitos pendientes y ha precisado que, tras ese primer periodo, se abre una ventana adicional de dos meses para presentar alegaciones y acreditar avances en el cumplimiento.

En este contexto, ha insistido en que el procedimiento no está cerrado y que el Gobierno agotará todas las posibilidades previstas en la normativa europea. "No se ha terminado todavía el plazo para seguir disponiendo de alegaciones y la posibilidad de avanzar en el cumplimiento. Vamos a estar trabajando hasta el último minuto para ser capaces de utilizar al máximo los fondos europeos", ha remarcado.

DEUDA CONJUNTA Y COMPETITIVIDAD EN EL CENTRO DEL DEBATE

Más allá del calendario de los fondos, el ministro ha enmarcado su intervención en el debate sobre competitividad de la Unión y ha defendido que España comparte con otros socios la necesidad de "poner una velocidad más" en la integración económica para reforzar la autonomía estratégica europea.

En relación con el papel internacional del euro, ha apostado por reforzar instrumentos como el euro digital, los sistemas paneuropeos de pagos y los mecanismos de provisión de liquidez, y ha sostenido que Europa necesita una arquitectura financiera más profunda para situar la moneda única "a la altura de las otras grandes monedas, en particular del dólar".

En este sentido, ha defendido avanzar hacia un mercado de deuda conjunta más desarrollado, aunque ha precisado que ello no implica necesariamente aumentar el endeudamiento total, sino que puede articularse mediante una sustitución parcial de emisiones nacionales por instrumentos comunes, lo que permitiría "ir superando líneas rojas tradicionales".

Preguntado por el llamamiento del presidente del Gobierno a que las empresas incrementen las retribuciones, Cuerpo se ha limitado a señalar que la creación de empleo se concentra cada vez más en sectores con salarios más elevados y ha añadido que la subida del salario mínimo interprofesional aprobada es "perfectamente asumible" y se sitúa "en línea con los precios", al mantener el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.