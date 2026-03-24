Cae un 3% el número de muertes en las carreteras de la UE, mientras se estabiliza en España

Lugar del accidente en el que un hombre ha resultado herido al volcar el tractor que conducía por la A-211 a la altura de la localidad zaragozana de Daroca. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de muertes en las carreteras de la Unión Europea cayó un 3% en 2025 con respecto al año anterior, según las cifras provisionales publicadas este martes por la Comisión Europea y que apuntan a un estancamiento en las cifras de España.

En concreto, los datos europeos estiman en unas 19.400 las víctimas mortales en accidentes de carretera el pasado año en el conjunto de la UE, un resultado que Bruselas pone en valor en tanto que la reducción en el número de muertes se ha producido al tiempo que aumenta el número de carreteras construidas y los kilómetros recorridos por los europeos.

Con todo, los servicios comunitarios advierten de la necesidad de realizar "esfuerzos sostenidos a todos los niveles", ya que la mayoría de los Estados miembro no están aún en la senda para cumplir el objetivo compartido de reducir a la mitad las muertes y heridos graves en carretera en el horizonte de 2030.

A la espera de que en otoño la Comisión Europea publique los datos definitivos para el 2025, los preliminares indican que los mayores descensos en el número de víctimas se dieron en Estonia (-38%) y Grecia (-22%) y que sólo Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Polonia y Rumanía están actualmente en vías de alcanzar el objetivo de reducción de víctimas.

En el caso de España, los datos apuntan que las estadísitica se mantienen estables al registrar 36 muertes en carretera por cada millón de habitantes en 2025, frente a los 37 registrados el año anterior. Suecia y Dinamarca son los países con carreteras más seguras de la UE, con 20 y 23 muertes por cada millón de habitantes, respectivamente.

Además, los datos disponibles para 2024 muestran que las carreteras rurales siguen siendo las más peligrosas, ya que el 53% de las muertes por accidentes de tráfico se producen allí, en comparación con el 38% en las zonas urbanas y el 8% en las autopistas.

Dentro de las zonas urbanas, los usuarios vulnerables de la vía pública (peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de motor de dos ruedas y dispositivos de movilidad personal) representan el 70% del total de muertes en carretera.

En general, los hombres (77%) superan ampliamente a las mujeres (23%) en muertes en carretera. Por edades, Bruselas apunta una "preocupación creciente" por la proporción "desproporcionadamente alta" de jóvenes (18-24 años) y personas mayores (mayores de 65 años) que fallecen en accidentes de tráfico, especialmente entre peatones y ciclistas.