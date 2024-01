Cantabria será anfitriona en mayo de un evento internacional del Programa LIFE sobre herpetofauna

La Fundación Camino Lebaniego ha sido seleccionada para acoger esta cita que reunirá a un centenar de expertos



SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego, adscrita a la Consejería de Turismo, ha sido seleccionada por la Comisión Europea para ser la anfitriona del evento internacional 'LIFE Platform Meeting: Amphibian & Reptile Conservation', a través del proyecto que coordina, Steps for LIFE.

La cumbre reunirá en Santander y en distintos puntos del Camino Lebaniego, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2024, a un centenar de expertos de proyectos del Programa LIFE, junto con proyectos financiados por otros fondos europeos (Horizon Europe e Interreg).

Esta edición del LIFE Platform Meeting tiene como pretensión discutir una batería de medidas que serán estudiadas para integrarlas en las nuevas políticas de conservación de la herpetofauna.

Esta plataforma reunirá los últimos métodos y técnicas para mejorar el estado de conservación de anfibios y reptiles y sus hábitats. La cita reunirá a beneficiarios de LIFE, otros proyectos de la UE y las principales partes interesadas de todos los Estados miembros.

PROGRAMA

Un programa de ponencias que analizará retos y oportunidades de la herpetofauna en Europa, que alberga 151 especies de reptiles y 85 especies de anfibios, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

En ellas se abordarán asuntos como el cambio climático y las áreas protegidas, las especies exóticas invasoras, la presión humana o el marco político en torno a estos animales.

El programa incluirá mesas redondas con representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, grupos de trabajo para profundizar en los temas y ofrecer consejos prácticos que puedan incorporarse a las nuevas políticas, debates, sesiones de pósters, búsqueda de consenso mediante votaciones en tiempo real y sesiones ilimitadas de preguntas y respuestas.

El acto está abierto a los proyectos LIFE, H2020 e Interreg seleccionados, pero el acceso puede estar limitado in situ, por lo que se recomienda inscribirse con antelación.

La presidenta la Fundación Camino Lebaniego y consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha subrayado que este reconocimiento a la labor de la entidad es "un motivo de orgullo para el Gobierno de Cantabria", además de un "aval" a la nueva estrategia que se va a seguir con el Camino Lebaniego y los Años Jubilares.

"Steps For LIFE es un proyecto que teje redes a nivel europeo, que cuida el Camino y lo pone en valor, y es una buena prueba de lo que queremos hacer. El Camino Continúa y para que ello sea así debemos apostar por este tipo de programas", ha dicho, en alusión al fin del Año Jubilar Lebaniego que tendrá lugar el 14 de abril.

En la misma línea, la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez, ha declarado que el proyecto Steps for LIFE, que coordina la Fundación con sus socios de Amica, Ampros, Fundación FIRE, SEO/Birdlife y Vila Nova de Gaia, "es un orgullo y un ejemplo de buenas prácticas porque si no la CE no hubiera elegido nuestro proyecto para un evento de esta altura a nivel científico, de ecología y conservación".

El proyecto Steps for LIFE, iniciado en 2022, se encuentra en el ecuador de su ejecución, cumpliendo todos sus indicadores clave y con un importante respaldo social. Uno de los objetivos de este proyecto es el fomento del diálogo social entre todos los agentes implicados y por ello se han mantenido reuniones con juntas vecinales, alcaldes y agentes del medio natural, entre otros.