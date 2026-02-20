Cooperativas pide al Gobierno no aceptar las "desproporcionadas" condiciones de Australia en carne y vino

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido al Gobierno de España que lidere el rechazo a las elevadas concesiones que la Comisión Europea (CE) podría otorgar a Australia en carne de ovino, vacuno y vino en el marco de las actuales negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y este país, según informa en un comunicado.

En concreto, las cooperativas han señalado que aceptar las pretensiones australianas supondría una "presión inasumible" para sectores estratégicos y especialmente vulnerables, comprometiendo el futuro de miles de ganaderos, cooperativas y zonas rurales.

España es el primer productor de carne de ovino de la Unión Europea, con más de 7,9 millones de cabezas sacrificadas en 2024, lo que representa aproximadamente el 25% del total comunitario y es un sector clave para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural, fundamental en la fijación de población y en la lucha contra la despoblación en amplias zonas productoras.

Sin embargo, también es un sector especialmente vulnerable debido a la falta de relevo generacional, el incremento constante de los costes de producción y la creciente presión derivada de las importaciones procedentes de terceros países.

Según datos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, la Unión Europea es ya el tercer importador mundial de carne de ovino y está a punto de superar a Estados Unidos. En 2024, la UE importó 167.867 toneladas, un 23% más que en 2021, mientras que el déficit comercial alcanzó las 88.877 toneladas, lo que supone un incremento del 154% respecto a 2021.

Por su parte, Australia es actualmente el mayor exportador mundial de carne de ovino, con más de 550.000 toneladas exportadas en 2024, y figura entre los tres primeros proveedores del mercado comunitario. En la actualidad, Australia dispone de un contingente para exportar a la Unión Europea de aproximadamente 5.000 toneladas. Sin embargo, en las negociaciones en curso está solicitando más de 60.000 toneladas, una cifra que multiplicaría por 12 el volumen actual.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha señalado que esta petición resulta "absolutamente desproporcionada", al tiempo que ha advertido de que tendría un impacto "estructural muy grave" sobre el sector ovino europeo y, especialmente, sobre el español, que prácticamente desaparecería.

La Unión Europea presenta una tasa de autosuficiencia en carne de ovino del 87% en 2025, sin embargo los productores europeos deben exportar animal en vivo al no poder competir en el mercado comunitario ante las masivas importaciones de terceros países. La cabaña ovina española ha experimentado una tendencia decreciente en las últimas décadas, desde niveles superiores a 22 millones de cabezas en 2006 hasta los 13,5 millones de animales en 2024, que podría agravarse si se amplían de manera significativa los contingentes de importación.

Respecto a la carne de vacuno, Australia es el segundo exportador mundial y un aumento de los contingentes de importación añadiría más presión a un sector que ya afronta elevados costes de producción y un entorno regulatorio exigente, además de las concesiones recientemente acordadas en el marco del acuerdo con Mercosur.

Las cooperativas han recordado que Australia produce bajo condiciones muy diferentes a las de los europeos, con explotaciones de gran dimensión y largas distancias de transporte que no están sometidas a los mismos estándares exigidos a los productores europeos, lo que genera una clara distorsión de la competencia.

Respecto al vino, Australia es el primer exportador mundial de vino en valor, 1.386,2 millones de euros, y el segundo en volumen 630,7 M/litros fuera de la UE.

A pesar de que sus mercados tradicionales son Reino Unido, Estados Unidos y Asia, si se aumentan las concesiones a Australia y este país sufre restricciones a la hora de exportar a otros destinos, aranceles, conflictos geopolíticos sus exportaciones se destinarían aún más al mercado europeo, que atraviesa una crisis estructural, por lo que creen que estas concesiones "desestabilizarían" aún más el mercado europeo.

En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de España insta al Gobierno español, como representante del primer país productor de ovino y de los principales en vino y vacuno de la Unión Europea, a ejercer un liderazgo "firme" en defensa de este sector estratégico, ya que de aceptarse las concesiones "desproporcionadas" supondría comprometer la soberanía alimentaria europea, debilitar el tejido productivo rural y poner en riesgo un modelo de producción basado en altos estándares de calidad, sostenibilidad y bienestar animal.

Así, las cooperativas consideran "imprescindible" que España actúe con determinación para evitar que el acuerdo comercial con Australia se convierta en una amenaza para el futuro del ovino, del vacuno y del vino europeos.