El español Alberto de Gregorio, nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea

Archivo - Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera de España, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). La bandera de la Unión Europea está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre un fondo azul. Las estrellas representan - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El español Alberto de Gregorio Merino será el nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, departamento que presta asesoramiento legal al Ejecutivo comunitario y representa a la institución ante los tribunales.

De Gregorio dirigirá el equipo legal de la Comisión después de casi 25 años de carrera en las instituciones comunitarias, según ha acordado este martes el Colegio de Comisarios, aunque la fecha en que asumirá el cargo está aún por determinar.

Según indica Bruselas en un comunicado, De Gregorio ha desempeñado un papel "fundamental" en importantes "avances jurídicos" en la respuesta europea a crisis recientes, incluida la creación de mecanismos con los que abordar la crisis de deuda y financiera, instrumentos de apoyo a Ucrania o la salida de Reino Unido del bloque europeo.

También participó en expedientes clave como los fondos Next Generation o el reglamento para condicionar los fondos de recuperación al respeto del Estado de derecho.