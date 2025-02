Hogar sin tóxicos pide a Sanidad que apoye en Europa la restricción de sustancias tóxicas en juguetes

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Hogar sin tóxicos ha remitido una petición a la ministra de Sanidad, Mónica García; a la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y al consejero de Medio Ambiente en la Representación Permanente de España ante la UE, Miguel Castroviejo Bolíbar, instándoles a que apoyen en Europa la restricción de sustancias tóxicas en juguetes.

Esta petición coincide con la fase final de negociaciones para la reforma de la Directiva Europea entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, y está previsto que a lo largo del próximo mes de marzo haya un diálogo tripartito para cerrar algunos aspectos de la norma sobre seguridad de los juguetes.

"Aunque la normativa europea de seguridad de los juguetes pueda ser mejor que las de otras zonas del mundo, aún necesita ser muy mejorada a causa de sus graves deficiencias, como reconoció la propia Comisión Europea. Las espadas están en alto entre las instituciones de la UE, que hasta ahora han mantenido posturas encontradas", señala el responsable de Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada.

En estos momentos, añade, "se debate como quedará finalmente la norma y qué sustancias tóxicas quedarán o no reguladas. No se sabe si el Consejo y la Comisión harán caso de la ciencia y, por lo tanto, si se restringirá o no la presencia de algunas sustancias perjudiciales que hoy podrían estar presentes en algunos juguetes sin que la ley lo impida".

Un estudio científico refiere que en Europa se restringe o prohíbe el uso de algo más de 70 sustancias (por ejemplo, ftalatos, fragancias alergénicas, etc.), pero que esto es insuficiente a causa de las lagunas legales que existen en la normativa vigente, la cual data de 2009, y que, por ello, se "prioriza principalmente un pequeño conjunto de sustancias químicas (..) sin cubrir la amplia gama de sustancias químicas que realmente pueden estar presentes en los juguetes de plástico".

La investigación enumera 126 compuestos que podían estar presentes en los juguetes y que podrían representar un riesgo. Los científicos denuncian, además, el oscurantismo existente sobre la composición química de los juguetes y destacan que "los datos sobre la composición química de los juguetes de plástico son escasos ya que los fabricantes a menudo no divulgan esta información y actualmente no hay bases de datos disponibles sobre la composición de los juguetes".

POSTURAS ENCONTRADAS

El Parlamento Europeo aprobó introducir una serie de mejoras a la propuesta de la Comisión, ampliando el listado de sustancias con propiedades peligrosas que deberían ser restringidas. Sin embargo, cuando el expediente pasó al Consejo Europeo, este no se mostró favorable a las mejoras propuestas por el Parlamento comunitario y redujo enormemente su alcance, dejando fuera muchas sustancias tóxicas.

El Consejo se limitó a proponer que se restringiesen solo algunas sustancias como, por ejemplo, las que hubiesen sido catalogadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) a nivel de toda la UE, dentro de un lentísimo y farragoso proceso burocrático, y no todas las demás que había propuesto el Parlamento.

"Tal postura del Consejo ha generado una gran inquietud no solo entre las organizaciones ambientales europeas", señalan desde Hogar si Tóxico, que señalan a entidades científicas como la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), que ha emitido una declaración oficial alertando de que "la posición del Consejo es claramente insuficiente para proteger eficazmente a los niños de las sustancias químicas nocivas".