VÍDEO: Ribera apunta que el proyecto europeo debe ser "muy eficaz" dando respuesta a los retos diarios

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, 20 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).

Llama a evitar "la agenda del miedo" de la ultraderecha

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha apuntado que el proyecto europeo debe ser "muy eficaz" dando respuesta a los retos del día a día de los ciudadanos.

Lo ha dicho este lunes en su intervención en el foro 'World in Progress' de Barcelona, en el que ha añadido que el enfoque de la socialdemocracia actual "se parece mucho" a la alianza entre socialdemócratas y democratacristianos del inicio de la Unión Europea (UE), pero que debe, en sus palabras, actualizar sus premisas.

Ribera ha añadido que esta actualización de premisas debe generar "esa esperanza de cómo seguir construyendo oportunidades y riqueza y al mismo tiempo como siendo muy eficaz en las preocupaciones del día".

Ha puesto como ejemplo las preocupaciones sobre la educación de los hijos, el acceso a la vivienda en buenas condiciones y a un precio asequible, la libertad de expresión o el acceso a la sanidad.

"Lo que no puede ser es que el miedo, aquello que nos propone una muy buena parte de la irritada agenda de la ultraderecha presente en el Parlamento, sea la agenda de un retorno a un pasado nostálgico, pasado por unas gafas que lo distorsionan y que a la hora de la verdad no generan ninguna confianza", ha dicho.

"BASTIÓN" DE LA DEMOCRACIA

Ribera ha señalado que Europa siente estupor por algunas situaciones de conflicto y uso de la fuerza y por la forma de hacer política de actores como Estados Unidos: "Nos hace dudar de esa relación con el que ha sido nuestro socio estratégico durante las últimas décadas para construir orden liberal internacional".

"También oímos como buena parte de esa sociedad americana que sigue sintiéndose profundamente convencida del valor de la democracia en los derechos y las libertades nos dice 'sois el bastión y tenéis la responsabilidad de seguir manteniendo la democracia como una esperanza real'", ha añadido.

Por ello, la vicepresidenta ejecutiva ha pedido "encontrar las fortalezas" que tiene Europa para hacerlas valer, y ha llamado a evitar una parálisis provocada por los cambios profundos que hay en la sociedad europea.

Ha subrayado la necesidad de evitar que Europa se deje llevar "por las fuerzas destructivas" que ha dicho que van surgiendo en su interior.

