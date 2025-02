Compromís pide a Europa que evalúe si la modificación de la Ley de la Huerta "infringe normativas medioambientales"

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Compromís en el Parlamento Europeo, Vicent Marzà, ha remitido una carta a los comisarios europeos Christophe Hansen (Agricultura y Alimentación) y Hadja Lahbib (Preparación y Gestión de Crisis) en la que les insta a evaluar si la recién aprobada modificación de la Ley de la Huerta por parte del Consell "infringe normativas medioambientales y agrícolas" de la Unión Europea. A su juicio, esta norma "favorece la especulación y la destrucción de este espacio agrícola histórico" y supone "un atentado contra el medioambiente".

Además, Marzà ha solicitado intervenir en el pleno del Parlamento Europeo para "alertar sobre las políticas del PP y Vox en España". "Lo que está ocurriendo en València es un atropello, un intento descarado de desmantelar nuestra huerta para beneficiar a los de siempre. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el PP y Vox convierten un patrimonio agrícola único en hormigón y cemento", ha denunciado en un comunicado.

Para el parlamentario, "no solo se trata de una cuestión local, sino de un atentado contra el medioambiente y la soberanía alimentaria europea". "Este es un problema de escala internacional. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos acabe con un espacio que es vital para el equilibrio ecológico, para la producción de alimentos y para la identidad de nuestro pueblo", ha argumentado.

El eurodiputado ha insistido en que la Comisión Europea debe evaluar si esta medida "infringe normativas medioambientales y agrícolas" de la UE. "Esto no es simplificación ni modernización, como nos quieren vender. Es especulación pura y dura, es desmantelar un ecosistema protegido para llenar los bolsillos de los promotores. No vamos a permitirlo", ha recalcado.

"SI MAZÓN NO QUIERE ESCUCHAR, HAREMOS QUE LA UE VENGA"

Asimismo, ha instado a la Comisión Europea a que envíe una delegación de expertos a València para "evaluar in situ el impacto de las modificaciones legales sobre l'Horta y su ecosistema". "Si --el 'president' Carlos-- Mazón y sus socios no quieren escuchar, haremos que la UE venga aquí y vea con sus propios ojos el desastre que pretenden ejecutar. No vamos a permitir que l'Horta se convierta en otro caso más de destrucción urbanística sin control", ha asegurado.

Marzà ha mantenido reuniones con eurodiputados de diferentes grupos políticos para recabar su apoyo y trasladar la cuestión "a un nivel superior". Al respecto, ha subrayado la necesidad de que organismos internacionales como la FAO y la ONU intervengan para "garantizar la protección de un espacio que ha sido reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial".

En este sentido, ha apuntado que Compromís ya había anunciado que elevaría este asunto a la FAO para denunciar el "atentado" que supone el decreto ley del Consell. "Si la FAO reconoce l'Horta como un bien de valor incalculable, no podemos permitir que un gobierno autonómico la destruya en cuestión de meses. Vamos a agotar todas las vías para impedir este desastre", ha subrayado.

En paralelo, ha promovido una campaña de sensibilización a nivel europeo que se enmarca dentro de la campaña de Compromís 'Horta sí, Mazón no' para dar a conocer "el valor de l'Horta y la amenaza que enfrenta". A esta iniciativa se une a la de la asociación Per l'Horta con la recogida de firmas para "evitar la desprotección" de este espacio.

"No nos quedaremos callados, vamos a señalar a los responsables, a decir con nombres y apellidos quién está detrás de este saqueo. Y lo haremos en todas las instituciones europeas e internacionales que haga falta", ha prometido.