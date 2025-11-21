Irene Montero dice que el Estado está "corrupto" y carga contra jueces "golpistas" que creen que España es su "cortijo"

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, revela que el Estado está "corrupto" y ha cargado contra jueces que se sienten "impunes" y que se "creen que España es su cortijo".

"¿Pero qué es esto de que los jueces sean impunes? ¿De que puedan hacer lo que les salga de las narices sin ninguna consecuencia y de que se crean que España es un cortijo? Hay que democratizar el poder judicial y mediático y eso, desgraciadamente, tiene un coste político", ha afirmado en declaraciones a 'Canal Red', 'TVE' y 'Cuatro', recogidas por Europa Press.

Montero ha insistido en que este fallo, que inhabilita con dos años a García Ortiz por delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), es "puro golpismo" por parte de sectores "reaccionarios" que tienen secuestrado el poder judicial, mediático o económico.

EL ESTADO ESTÁ "PODRIDO" CON EL REY "A LA CABEZA"

La exministra de Igualdad ha lanzado que esto hace que el Estado sea "completamente corrupto", con el Rey Felipe VI "a la cabeza", y ha reclamado que la respuesta consiste en "democratizar" todas sus estructuras "de arriba a abajo".

También ha opinado que su formación se "quedó corta" al pedir al PSOE salir a "reventar el poder golpista de la derecha", que "se ha puesto el traje del fascismo" y tienen en los tribunales su "cortijo" para frenar todas las transformaciones sociales que intenta impulsar la izquierda.

"Nos están diciendo que mandan ellos", ha apostillado para exigir que el "chollo" en España de los "jueces golpistas" tiene que acabar porque ahora se creen "intocables". Así, ha desgranado que hay que conseguir que la judicatura también se someta a control democrático como hacen otros poderes. "Hay que coger el toro por los cuernos", ha enfatizado para defender que "a la derecha se le gana por la izquierda".

Además, la dirigente de Podemos ha insistido que el Estado está "podrido" y que el poder judicial no ha hecho la "transición democrática" tras el franquismo.

También ha arremetido contra algunos de los jueces que han condenado al fiscal, en especial contra el magistrado Manuel Marchena, que ha emitido resoluciones que inhabilitaron a la dirigente 'morada' Isa Serra o motivó la pérdida del escaño al exdiputado Alberto Rodríguez.