IU Granada celebra la aprobación de su moción en defensa del sector primario frente al recorte de la PAC

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU Granada se ha congratulado de la aprobación en el pleno de la Diputación Provincial de su moción contra el recorte presupuestario de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, que ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos a excepción de la abstención de Vox.

La propuesta, defendida por la diputada Mari Carmen Pérez, insta a la Diputación a elevar una "voz firme" ante las instituciones europeas y nacionales demandando "no solo el mantenimiento de los fondos actuales, sino un aumento significativo para impulsar la transición ecológica en el agro, con inversiones directas en innovación sostenible y en la diversificación de cultivos adaptados al cambio climático".

Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU y diputada, ha destacado durante el debate que esta aprobación envía un "mensaje rotundo".

"El sector primario es fundamental para nuestra provincia y este recorte de la PAC pone en riesgo la supervivencia de este. Nos jugamos mucho, son las economías familiares agrícolas y ganaderas las que sufren estos recortes de manera directa".

La formación subraya la necesidad de políticas integrales que incluyan incentivos fiscales para la ganadería sostenible y programas de formación para jóvenes agricultores, evitando así el abandono rural. "Como siempre ha defendido IU, la PAC debe estar encaminada en mejorar y ayudar a la productividad, no las condiciones de los grandes tenedores", ha concluido Pérez.

En el mismo pleno, Pérez ha interpelado al equipo de gobierno sobre las últimas noticias relativas a la mesa del aeropuerto de Granada, instando al diálogo negociador y que se asegure y garantice la conectividad de la provincia.