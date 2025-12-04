Acave celebra que el acuerdo en la UE sobre viajes combinados "respete" sus principales peticiones

Archivo - Logo de la nueva patronal de agencias de viajes Acave - ACAVE - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acave ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en la modificación de la Directiva de Viajes Combinados, referida a los paquetes turísticos, que "acepta las principales peticiones realizadas" por la entidad.

Según ha explicado la patronal este jueves en un comunicado, el texto, que surge de una propuesta de la Comisión Europea para aclarar la protección de los viajeros tras las cancelaciones que siguieron a la pandemia por coronavirus, "permite garantizar la seguridad jurídica de las agencias en algunos de los puntos más controvertidos".

En concreto, Acave ha valorado que la definición de viaje combinado permita a las compañías vender, si lo desean, combinaciones que no estén sujetas a la normativa, siempre y cuando "informen debidamente al consumidor de antemano de que no se trata de un paquete".

El texto acordado por la eurocámara y el Ejecutivo comunitario, además, contempla que el viajero sólo podrá cancelar un viaje antes de la salida cuando existan circunstancias imprevistas en el lugar de salida y destino, y deja fuera las circunstancias del lugar de residencia de los viajeros.

Ahora, la nueva directiva debe ser adoptada formalmente y por separado por ambos organismos, y una vez entre en vigor, los Estados miembro contarán con 28 meses de margen para trasponerla en las legislaciones nacionales.

UNAV Y CEAV TAMBIÉN VALORAN EL ACUERDO

La reforma europea acordada este miércoles también fue objeto de valoración por parte de más patronales del sector. Así la responsable de UNAV Legal-Deiurem, Marái Dolores Serrano, destacó ayer el carácter "extremadamente proteccionista" de muchas de las medidas de la normativa en favor del consumidor.

Por tanto, en su primera lectura y a falta estudiar con mayor profundidad el contenido legislativo final, subrayó aspectos "fundamentales", entre el que se encuentra la desaparición de la figura de los "servicios de viaje vinculado" y se busca una definición más uniforme de viaje combinado.

Sobre la no limitación del nivel de los pagos anticipados que podrán solicitarse a los viajeros, pero que los Estados miembros que deseen hacerlo, podrán, Serrano apuntó que "que habrá que esperar a ver qué decide hacer el Estado español cuando efectúe la transposición".

El último punto está relacionado con que, si antes o durante el viaje se producen circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en el lugar de salida, los viajeros tienen derecho a cancelar sin penalización y a obtener el reembolso completo.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la directora del área jurídica de CEAV, Ana Barluenga, vió positivo que se prevean en el texto de dicho acuerdo provisional los bonos substitutivos al reembolso, con un plazo de validez de un máximo de 12 meses, que pueden aceptar los viajeros en lugar del reembolso.

Igualmente, valoró que se pretendan otorgar 28 meses para la transposición de la Directiva de Viajes Combinados una vez que se apruebe su texto definitivo, en lugar del plazo de 18 meses para la transposición que sugería la Comisión Europea en su propuesta inicial. Junto a este plazo, habría seis meses adicionales para empezar a aplicar sus nuevas disposiciones.