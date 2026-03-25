Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 26 de marzo (2)

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves 26 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral y Sociedad:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, 'OK Diario' celebra su 3ª jornada del motor con la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; el director general de Anfac, José López Tafall; el director general de Sernauto, José Portilla y el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía, así como los consejeros delegados de compañías como Dacia, Mazda, Polestar y Zunder.

-- 10.00 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'El món', de 'RAC1'.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Cámara de Comercio Franco-Española, en colaboración con la consultora Qualimetrie, presenta la IV edición del Barómetro del Clima Empresarial Francés en España. Auditorio Pérez-Llorca (P.º de la Castellana, 50).

-- 10.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en el VI Foro Económico de 'elDiario.es', en Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63); y a las 10.10 horas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por vía telemática.

NOTA: El evento se emitirá en a través de YouTube y Linkedin de 'elDiario.es'.

-- 10.15 horas: En Madrid, Allianz Global Investors organiza un desayuno con prensa con Michael Heldmann, CIO Global Equities de AllianGI, para compartir su visión sobre la evolución de los mercados globales de renta variable. Oficinas de Allianz Global Investors (C/ Ortega y Gasset 7, planta 2).

-- 10.30 horas: En Madrid, CCOO presenta un informe sobre incapacidades temporales para analizar la evolución de las situaciones de IT y sus prestaciones. Sede de CCOO (C/ Fernández de la Hoz, 12).

-- 11.00 horas: Las patronales bancarias de España (AEB) e Italia (ABI), junt oa Bizum y Bancomat, celebran una jornada telemática sobre pagos e interoperabilidad en Europa. Interviene la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán.

-- 11.00 horas: En Alcobendas (Madrid), Telefónica celebra su junta general de accionistas, en el Edicifio Central del Distrito Telefónica (Ronda de la Comunicación, s/n).

-- 12.00 horas: En Madrid, Enagás celebra su Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Auditorio Sur de Ifema Madrid (Av. Partenón, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente de Mercasa, José Miñones Conde, presenta en un briefing en off con medios especializados los principales proyectos y preparativos del 60º aniversario de la compañía en su sede (P.º de la Habana, 180).

-- 12.30 horas: En Online, Bankinter celebra su junta general de accionistas en formato exclusivamente 'online'.

-- 13.30 horas: En Madrid, Renta 4 celebra su junta general de accionistas. Sede del banco (P.º de la Habana, 74).

-- 16.00 horas: En Madrid, BME celebra una Jornada Sobre Sostenibilidad para presentar el Estándar Europeo VSME, en el Palacio de la Bolsa (Pl. de la Lealtad, 1).

-- 17.05 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el VI Foro Económico 'elDiario.es'. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

-- 17.30 horas: En Madrid, acto de clausura de la Asamblea General de Confebús 2026 (C/ Diego de Léon, 50).

TURISMO

-- 11.30 horas: En Andorra la Vella, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios antes de clausurar la 13ª edición del Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar de Andorra, en el Centro de Congresos; y a las 15.30 horas, visita Institucional a la Iglesia de Santa Coloma.