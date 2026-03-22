Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 23 de marzo (y 2)

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes 22 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral, Turismo, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.35 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Las mañanas de RNE'.

-- 08.50 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en 'Catalunya Ràdio'.

-- 09.30 horas: En Tres Cantos (Madrid), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la sede de la empresa SENER (C/ Severo Ochoa, 4).

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del 'Barómetro Gigas' sobre nivel de adopción 'cloud', ciberseguridad e inteligencia artificial (IA) en la pyme española. Cámara de Comercio (Pl. de la Independencia 1).

-- 10.30 horas: En Torrelodones (Madrid), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita las instalaciones de la empresa TuringDream (C/ Zarza).

-- 12.00 horas: En Madrid, Andersen Consulting y Connecting Visions presentan su Observatorio de las Entidades Bancarias. The Craft (C/Fernando el Santo, 20).

-- 13.30 horas: En París, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con inversores; a las 15.30 horas, atiende a los medios, en la sede de la Embajada de España en Francia; a las 17.45 horas, se reúne con el ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital francés, Roland Lescure, en la residencia del embajador de España; y a las 18.30 horas, clausura el V Economic Forum Francia-España.

-- 17.30 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, es entrevistado en 'La Economía', de 'TVE 24H'.

-- 18.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la presentación del libro de Pedro Fresco 'El arte de impulsar el cambio', en el Ateneo (C/ del Prado, 21).

TURISMO

-- 12.00 horas: En Getafe (Madrid), el secretario general de CCOO de Industria, Fran San José, atiende a los medios con motivo de las concentraciones convocadas en todos los centros de trabajo de Airbus en España. Airbus Getafe, Puerta Sur (C/ Aviocar, 19).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es entrevistada en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.30 horas: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 10.30 horas: En Madrid, encuentro virtual con meteorólogos de Meteored para analizar, entre otros temas, la previsión para Semana Santa. Online.

-- 10.45 horas: En Madrid, DAQUAS celebra la jornada 'Agua y género: situación en España', con la participación de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

-- 11.00 horas: En Madrid, CSIF presenta una encuesta sobre agresiones a docentes y valoración del profesorado en la escuela pública. Sede de CSIF (C/ Fernando el Santo, 17).

-- 11.00 horas: En Madrid, acto institucional conmemorativo del 25º aniversario de la campaña de seguridad vial impulsada por Cerveceros de España, en colaboración con la DGT y FESVIAL, en la Representación de la Comisión Europea en España (P.º de la Castellana, 46).

-- 11.00 horas: En Madrid, Reju presenta un informe sobre circularidad textil y desafío de los residuos textiles en Europa. Online.

-- 19.30 horas: En Madrid, coloquio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentada por el ministro para la Transformación Ecológica, Óscar López, en el Club Siglo XXI (C/ Padre Damián, 23 Izq).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de presentación de la campaña Escuelas de salud para la mujer, desarrollado junto a Organon. Sede del Consejo. (C/ Villanueva 11. 3ª planta).

-- 12.00 horas: En Madrid, jornada institucional 'Prevención cardiovascular: de la estrategia a la acción', organizada, por el Observatorio de Salud, en colaboración con la biotecnológica Amgen. Senado (C/ de Bailén, 3).

-- 19.00 horas: En Madrid, la Fundación Lilly presenta el libro 'Medicina en español (vol. VIII)' de Fernando A. Navarro, dentro de su iniciativa MEDES-MEDicina en Español. Instituto Cervantes (C/ de Barquillo, 4).

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, entrevistas con Carmen Maura y Marta Etura por la película 'Calle Málaga' en el Hotel Barceló Torre de Madrid (Pl. de España, 18).

-- 14.30 horas: En Madrid, entrevistas con el artista Rodrigo Cuevas por su nuevo disco 'Manual de Belleza'. Oficinas de Sony Music (P.º Castellana, 202 - 7).

-- 17.00 horas: En Madrid, rueda de prensa con motivo del anuncio de la residencia de Shakira en Europa. Acuden el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos de Shakira Estadio (C/ Pretil de los Consejos, 7).