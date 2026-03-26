Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 27 de marzo (2)

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes 27 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral, Sociedad y Salud:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.05 horas: El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, es entrevistado en 'Las Mañanas de RNE'.

-- 09.10 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de TVE. A las 10.00 horas, preside el acto de constitución del comité de dirección de seguridad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sede del Ministerio (Pº de la Infanta Isabel, 1). A las 11.15 horas, preside, por videoconferencia, la reunión de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios y de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

-- 09.15 horas: En Madrid, el Comité Nacional del Transporte por Carretera se reúne con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. En la sede del Ministerio de Transportes (Pº de la Castellana, 67).

-- 09.35 horas: En Madrid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participa en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

-- 10.40 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

-- 11.00 horas: En Valencia, CaixaBank celebra su junta general de accionistas. en El Palacio de Congresos de Valencia (Av. de las Cortes Valencianas, 60).

-- 12.30 horas: Banco Santander celebra su junta general de accionistas en formato exclusivamente 'online'.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe la cartera como vicepresidente primero del Gobierno de manos de su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá, 9). Asiste la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. A las 17.00 horas, Se reúne con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, en la sede del Ministerio (Pº de la castellana, 162).

-- 12.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entrega la cartera de Hacienda a su sucesor en el cargo, Arcadi España, en la sede del Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá, 9). Asiste la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

-- 13.05 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

-- 13.30 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, clausura el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Madrid, la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, acude al juicio contra Pablo Echenique por presunto delito de odio y discriminación. Castellanos atenderá a los medios en la puerta de la Audiencia Provincial de Madrid antes de la cita judicial (C/ Santiago de Compostela, 96).

-- 10.00 horas: En Madrid, entrevista a Esther Erice, segunda vocal del Observatorio de Violencia Doméstica y Violencia de Género del CGPJ (C/ de la Ensenada, 8).

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, inaugura 'Los diálogos de la solidaridad', que organiza la Plataforma del Voluntariado de España en el marco del Año Internacional de las Personas Voluntarias, en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo (Pº de la Castellana, 46).

-- 12.00 horas: En Getafe (Madrid), la Diócesis de Getafe inaugura el nuevo edificio diocesano Casa de la Iglesia, sede del Obispado y la de la casa sacerdotal de la Diócesis de Getafe. C/Averrores, 9.

-- 13.05 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participa en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

SALUD

-- 15.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante los medios tras presidir (a las 10.30 horas) la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

NOTA: Para seguirla por streaming: https://www.youtube.com/@sanidadgob/streams

CULTURA

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene en el programa 'Mañañeros 360', de TVE.