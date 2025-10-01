Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 1 de octubre (1)

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 1 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.00 horas: En Croacia, la secretaria de la Unión Europea y presidenta del Grupo S&D, Iratxe García, ofrece una rueda de prensa tras la visita a la fábrica de productos médicos, Jadran-galenski labaratorij (Svilno 20, Rijeka).

-- 08.30 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en el programa 'Aquí Catalunya', de Cadena SER Catalunya.

-- 08.45 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero.

-- 09.00 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en 'Las Mañanas', de 'RNE'.

-- 09.30 horas: El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en el programa 'Boulevard', de 'Radio Euskadi' y 'ETB2'.

-- 10.00 horas: En Aranjuez (Madrid), el Rey preside la reunión extraordinaria de la Real y Militar Orden de San Fernando, en el Palacio Real de Aranjuez (Pl. de Parejas, s/n); a las 12.30 horas, inaugura la Casa del Labrador, en el Real Sitio de Aranjuez - Jardín del Príncipe de Aranjuez (C. de la Reina, 16).

-- 10.00 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, es entrevistado en 'El programa de Ana Rosa', de 'Telecinco'.

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el juez Rosario Aitala.

-- 11.00 horas: En Madrid, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, atiende a los medios en rueda de prensa (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 11.30 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ofrece una rueda de prensa. Sala de prensa del Congreso de los Diputados (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 12.00 horas: En Dinamarca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Palacio de Christiansborg; a las 12.45 horas, participa en la Reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en Copenhague; a las 13.30 horas, primera sesión de trabajo; a las 15.00 horas, foto de familia; a las 15.30 horas, segunda sesión de trabajo; y a las 19.00 horas, asiste a la cena ofrecida por SS.MM. los Reyes de Dinamarca a los líderes que participan en dicha reunión, en el Palacio Christian VII, en Amalienborg.

-- 12.45 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, es entrevistada en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con representantes de la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos. Sede del Ministerio (C. de San Bernardo, 45).

-- 15.00 horas: En Buenos Aires, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en la ofrenda floral en el Monumento en Memoria de los Españoles Desaparecidos en Argentina (10:00 hora local), en el Jardín de la Embajada de España en la República Argentina (Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3102).

NOTA: A las 16.00 horas (11.00 hora local), atiende a los medios; a las 00.30 horas (19.30 hora local), se reúne con la colectividad española residente en Argentina, en el Centro Galicia (Bartolomé Mitre, 2538/60).

-- 16.00 horas: En Bruselas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la reunión ministerial de la Comisión Europea sobre solidaridad, en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

-- 19.00 horas: En Madrid, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, participa junto al secretario de Estado de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, y la investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel Jorge Ricart, en la mesa redonda 'La triple Transición de la Unión Europea', de 'Hablamos de Europa. Cuarenta años de la adhesión de España. Presente y futuro de la Unión Europea', organizadas por la Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Unión Europea; en la oficina de Madrid del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 15.15 horas: Jornada 'sobre la sostenibilidad del transporte aéreo en España', a petición de Ecogolistas en Acción, Eco-unión, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, la Fundación Renovables, Greenpeace y Transport & Environment. Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

AUTONOMÍAS

-- 09.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed; a las 12.00 horas, visita el Foro de Jóvenes Mondiayouth; y a partir de las 13.00 horas, mantiene sendas reuniones; a las 16.00 horas, participa en la sesión temática sobre Cultura de Paz; a las 16.30 horas, interviene en el plenario ministerial de clausura de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2025; y a las 17.30 horas comparece, junto al subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, en rueda de prensa ante los medios. Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (Plaça de Willy Brandt, 11-14).

-- 10.30 horas: En Siétamo (Huesca), el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, preside e interviene en el acto de puesta en servicio del último tramo de la A-22.

-- 10.40 horas: En Bilbao, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, visita la B Accelerato Tower, y tras la visita, atiende a los medios (Diego Lopez Haroko Kale Nagusia, 1). A las 18.30 horas, participa en la jornada '¿Cómo hemos cambiado? 40 años en la UE', organizada por Fundación Ramón Rubial, en el NH Collection Villa de Bilbao (Diego Lopez Haroko Kale Nagusia, 87).

-- 12.00 horas: En Soria, el secretario general del PSOE de CyL, Carlos Martínez, comparece ante la prensa una vez finalizado el proceso de primarias de su candidatura a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en la sede del PSOE de Soria (C/ Sta. Luisa de Marillac, 3).

NOTA: Se ofrecerá señal en directo, vía satélite, y a través del canal de 'YouTube' del PSOE.

-- 13.00 horas: En Barcelona, la ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en un diálogo con la nueva presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà. Sede del Cercle (Edificio Cataluña - Plaza de España, 6).

-- 15.30 horas: En Barcelona, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atiende a los medios antes de su visita a la Escuela Pública Josep Pla (Carrer de Josep Pla, 2, Sant Andreu de la Barca). A las 18.30 horas, inaugura el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (Av. Josep Tarradellas, 17, Viladecans).

-- 20.00 horas: En Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste al acto conmemorativo por el 25º aniversario del periódico 'El Día de Córdoba', del Grupo Joly. Centro de Creación Contemporánea de Andalucia (Carmen Olmedo Checa, s/n).

-- 20.00 horas: En Santander, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene junto a la presidenta del Gobierno de Cantabria y del partido, María José Sáenz de Buruaga, en la Junta Directiva del PP de Cantabria. Hotel Santemar (C/ Joaquín Costa, 28).