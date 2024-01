Madrid acogerá el 26 de enero el preestreno del documental sobre la librería Lagun y el movimiento Basta Ya

La eurodiputada Maite Pagaza reúne el testimonio de varios protagonistas



Madrid acogerá el próximo 26 de enero el preestreno del documental 'Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun', en el que la eurodiputada Maite Pagazaurtundua (CS) reúne el testimonio de varios protagonistas de esta historia de "resistencia y libertad frente a ETA y frente al nacionalismo obligatorio", que se presentará posteriormente en San Sebastián.

"Este documental habla de la fuerza de la palabra de quienes decidieron ejercer su ciudadanía libre pese a la amenaza", así resume Pagazaurtundua el documental que ha promovido sobre la librería Lagun y el movimiento Basta Ya, cuyo objetivo es "explicar la onda expansiva de libertad que supuso aquella resistencia valiente frente a ETA y que el mensaje llegue sin manipular a las nuevas generaciones".

El preestreno del documental en Madrid se celebrará a las 18.00 horas en los Cines Yelmo Ideal. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio entre varios de los protagonistas.

Por su parte, el estreno tendrá lugar en el centro Tabakalera de San Sebastián el 8 de febrero, aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundua a manos de ETA en 2003, y ese mismo día quedará ya a disposición del público en la web de Basta Ya.

El documental es un trabajo de la oficina de Maite Pagazaurtundua en el Parlamento Europeo con el apoyo del grupo Renew Europe y ha sido realizado por Juan Vadillo.

EL MOVIMIENTO BASTA YA

Basta Ya recibió del Parlamento Europeo, en el año 2000, el Premio Sajárov a la libertad de conciencia. Para recordarlo, la eurodiputada organizó hace ahora un año una exposición en la sede de la Eurocámara que ofrecía la experiencia de cruzar un 'túnel del miedo', en el que acercarse al ambiente de acoso que sufrieron los vecinos de el País Vasco y Navarra.

Meses después, uno de los referentes en aquella lucha por la libertad y que ayudó a que se gestara Basta Ya, la librería Lagun, cerraba sus puertas definitivamente tras haber resistido a todo durante 55 años, primero contra Franco, luego, frente al mundo de ETA en el País Vasco, recuerdan los promotores de la cita.

El documental que llega ahora recoge el testimonio de quienes se pusieron en pie para abrir aquellas "ventanas a la libertad", su reflexión sobre el presente y sobre el futuro, y dejar un testimonio "semilla para la pelea democrática".

Ignacio Latierro, fundador de Lagun junto a su mujer, Rosa Cuezvo, a María Teresa Castells y José Ramón Recalde; el profesor de Filosofía y escritor Carlos Martínez Gorriarán; Roberto Herrero, periodista y escritor; el dibujante e ilustrador José Mari Alemán; el filósofo y escritor Fernando Savater, Maite Sánchez y María José Rodríguez 'Pepo"' repasan en este documento junto a Pagaza el surgimiento de Basta Ya y lo que representó la librería donostiarra, cuya sede en la Plaza de la Constitución se convirtió en refugio.

Aquel local se cerró tras el intento de asesinato de José Ramón Recalde, pero la librería reabrió en otra calle en 2001. Allí se han grabado las entrevistas de este documental, entre estanterías y mesas rebosantes de libros.

Basta Ya nació apoyado en tres pilares: el no a ETA sin matices, el apoyo claro a las víctimas y la rebelión frente al nacionalismo obligatorio. "Era un movimiento político contra ETA, no sólo ético, porque la política no mancha por ser política, sino por ser mala o sectaria", explica Fernando Savater en el documental, donde también se reflexiona sobre qué tareas quedan pendientes hoy en Euskadi.

"Basta Ya fue una reacción civil, lo lideramos algunos porque nos tocó. Fue un llamamiento a disputarle a ETA la calle", indica Carlos Martínez Gorriarán.

"Queda una lucha necesaria para que no se reestigmatice a las víctimas, que no se entienda la reconciliación como un síndrome de Estocolmo. Porque reconciliarse con aquel que no ha condenado el pasado fanático y violento es una anomalía, moral y política. Y estamos en riesgo de ello", afirma Pagazaurtundua.