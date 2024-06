Podemos Euskadi llama a los vascos a movilizarse el domingo para "hacer posible una paz duradera en Europa"

López de Uralde critica que la lucha ecologista de EH Bildu en la UE es "cero patatero"



BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha llamado este martes a los vascos a movilizarse el próximo domingo en las elecciones al Parlamento Europeo para "hacer posible una paz duradera en Europa" y frenar "la escalada bélica" que llevará a los jóvenes "a la guerra para que vuelvan en ataúdes".

Además, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha criticado que la lucha ecologista de EH Bildu en la UE es "cero patatero, a la altura del PNV", y también ha lamentado que el PSOE "solo llega hasta donde le permiten las grandes corporaciones".

Pilar Garrido ha destacado que el 9 de junio se elige "la voz en Europa" y el futuro de la UE. "Vamos a elegir entre construir una Europa de paz y derechos o seguir en la escalada bélica que nos puede llevar a la tercera guerra mundial. Elegimos entre paz y entre guerra", ha subrayado.

En este terreno, ha defendido "la coherencia" de Podemos porque han trabajado "desde el minuto cero para que se llame genocidio a lo que pasa en Israel y que se diga que Israel es un Estado genocidia, que está matando a niños, a niñas, a miles de palestinos y de palestinas". "Nosotras no nos vamos a poner de perfil. Tenemos claro que no queremos una economía de guerra, que significa invertir cada vez más dinero en armas, en tanques, en esa escalada bélica", ha añadido.

Tras apuntar que ese armamento "sirve para matar", ha advertido que más adelante "se mandará a nuestros jóvenes a la guerra para que vuelvan en ataúdes". "Esa es la economía de guerra. Eso es lo que vamos a decidir el 9 de junio, entre guerra y paz. Nosotras vamos a apostar por una economía de paz y de derechos", ha añadido.

Garrido ha emplazado a "trabajar duro e invertir no en estrategias armamentísticas, sino en estrategias diplomáticas, para conseguir la paz". "Si no hay paz, no hay futuro. Si no hay paz, no va a haber avance en derechos. Si no hay paz, no va a haber avance en derechos feministas. ¿Quién va a hablar de transición ecológica cuando haya una guerra en la frontera europea?, ¿quién va a hablar de medidas económicas y de fiscalidad?", ha manifestado.

A su juicio, "hace falta compromiso y valentía, y saber poner el cuerpo y el corazón también en los momentos difíciles" para defender la paz. "¿Quién va a hacer eso?, ¿quién con nombres y apellidos va a defender la paz en Europa, poniendo el cuerpo y poniendo el corazón? Tiene nombre y apellidos, y es Irene Montero (cabeza de lista de Podemos), que va a ser la voz en Europa que trabaje para conseguir esa paz y para que haya futuro", ha añadido.

La líder de Podemos en Euskadi ha dicho que, tras el próximo domingo, quiere sentirse "orgullosa" de quien la represente en Europa. "No quiero pasar vergüenza. Y yo tengo claro lo que va a hacer Irene. Otros y otras no, pero yo tengo claro lo que va a hacer Irene. No lo que va a hacer el PSOE, no lo que va a hacer Sumar. No sé lo que hará la socialdemocracia, que amenaza ya con tenderle la mano a Meloni --primera ministra de Italia--", ha criticado.

Pilar Garrido ha emplazado a "no ponerse de perfil cuando se dice que Israel es un estado genocida, que hay que parar la venta de armas, que hay que romper relaciones con Israel". "Irene Montero nos va a hacer sentir orgullosas, que va a poner el corazón, el alma, el cuerpo por trabajar por construir esa paz que es imprescindible para crear una Europa solidaria, de derechos, feminista y ecologista", ha añadido. Por ello, ha llamado a acudir el 9 de junio a las urnas "para hacer posible esa paz duradera en Europa".

LUCHA ECOLOGISTA

Por su parte, Juantxo López de Uralde ha alabado el trabajo ecologista de Podemos en Euskadi y ha criticado el del PSOE, pero también a EH Bildu porque su aportación a "la lucha medioambiental ha sido cero patatero, a la altura del PNV". "A veces, unos llevan la fama y otros cardan la lana", ha apuntado.

El representante de Alianza Verde se ha referido a la cabeza de lista del Partido Socialista, Teresa Ribera, que "se presenta como promotora de las políticas verdes" en la UE, para recriminarle que el PSOE "habla mucho, hace muy buenos programas, pero a la hora de la verdad, de hacer políticas, solo llega allí a donde le permiten las grandes corporaciones". "Y eso es lo que va a haber Ribera si llega a ser comisaria", ha indicado.

También ha censurado que, pese a los continuos emplazamientos de Podemos, "todavía no haya desmentido que pueda ser comisaria en un gobierno en el cual esté representada también la extrema derecha".

"Esto puede ser grave y una enorme estafa", ha aseverado.

A su juicio, "es muy probable" que en el ejecutivo de la UE esté "la extrema derecha porque el Partido Popular y Úrsula von der Leyen están preparando el camino para ello". "Una vez más, desde aquí, le decimos a Teresa Ribera y al PSOE que desmientan que van a aceptar el cargo de comisaria en un gobierno en el cual están los negacionistas climáticos", ha añadido.

Por ello, ha pedido el voto "de la gente preocupada por lo que está por la degradación, por el cambio climático, por la destrucción ambiental". "El voto verde, el voto ecologista, el voto realmente concienciado en la lucha por la defensa del medio ambiente, es el voto a Irene Montero, es el voto a Podemos y Alianza Verde", ha remarcado.