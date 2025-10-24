Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 24 de octubre

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La declaración de la periodista estrecha el cerco judicial a Mazón por la dana"

-- "La UE intenta asfixiar a Rusia con sanciones a su sector energético"

EL MUNDO

-- "La OTAN anunciará "pronto" si Sánchez va "en el buen camino"

-- "Extremadura pone rumbo a elecciones tras el rechazo a los Presupuestos de Vox y PSOE"

ABC

-- "Caos en las transferencias para cribados de cáncer por la bronca entre Hacienda y Sanidad"

-- "La gerente del PSOE confirma que Sánchez también recibió sobres"

LA RAZÓN

-- "Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo"

-- "El Papa y el rey de Inglaterra rezan juntos por primera vez en 500 años"

EL PERIÓDICO

-- "Europa exige "sin demora" un "plan ambicioso" de vivienda"

-- "La reputación del turismo en España sigue a la baja con una nota de 4,3 sobre 10"