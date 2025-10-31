Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 31 de octubre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez, tras la caótica sesión del Senado: "Estoy satisfecho""
-- "Mazón pide tiempo para reflexionar tras ser recriminado en el funeral"
EL MUNDO
-- "Sánchez rehúye la corrupción con cinco horas de evasivas"
-- "El PP asume en Valencia que la situación de Mazón es "insostenible" pero pide no repetir errores"
ABC
-- "No le consta"
LA RAZÓN
-- "Las seis grietas de un Sánchez sin memoria ante el Senado"
-- "Los Reyes presiden la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona"
LA VANGUARDIA
-- "El interrogatorio del PP a Sánchez solo ahonda la bronca política"
-- "Los Países Bajos se preparan para dar un giro centrista tras la caída de la ultraderecha"
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez evita dar explicaciones en un interrogatorio estéril del PP"
-- "Armisticio comercial"