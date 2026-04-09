VÍDEO: Montero (Podemos) cree que vale la pena intentar una izquierda fuerte: "Hay que hacer algo"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Cata - Lorena Sopêna - Europa Press

Cree que el camino "no es solo electoral" y no solo para detener a la derecha

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha defendido tratar de construir una izquierda fuerte a la izquierda del PSOE y contar para ello con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo".

Lo ha dicho en su intervención en el acto que ha protagonizado junto a Rufián, presentado por el exdirigente de los Comuns, Xavier Domènech, este jueves en el auditorio de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona.

Ha explicado que el camino a transitar "no es solo electoral", pero que también puede serlo, y que se deben movilizar esfuerzos para conseguir a una izquierda fuerte, pero no solo para parar a la derecha, sino también para resolver los problemas urgentes de la gente, según ella.

GANAS DE IZQUIERDA

Según la eurodiputada, en Cataluña y el resto de España "la gente quiere izquierda, y eso es un camino que también es electoral, pero no es solo electoral", aunque apuesta por intentar movilizar a esta gente en las urnas.

"Creo que merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo", ha añadido.

Ha defendido que no parten de cero porque las izquierdas ya han colaborado de muchas formas diferentes: "Algunas han pasado por presentarnos juntas a las elecciones y otras no", y cree que para que la izquierda gane una vez debe de perder 500.

MANTENER LOS PRINCIPIOS

Montero ha coincidido con Rufián en que es urgente frenar a la derecha: "Ahora mismo, en lo urgente, tenemos una sola bala", algo en lo que cree que coincide toda la izquierda, aunque ve que el reto político es frenarla sin renunciar a los principios.

"No hay una ciencia electoral que frene a la derecha. Creo que la condición fundamental para frenar a la derecha es no renunciar a nuestro derecho a soñar con otra sociedad posible y con otro mundo posible", ha argumentado.

DEBATE DE LA SEGURIDAD

En relación al debate sobre la seguridad, Montero ha negado que la izquierda no hable de ello, pero ha rechazado hacerlo en los términos en los que dice que lo hace la derecha: "¿En qué momento la izquierda no ha hablado de seguridad? No hablamos de otra cosa que de tener seguridad en nuestra vida: de tener vidas dignas, de limitar el precio de los alquileres y los alimentos".

Ha asegurado que la derecha necesita que haya inseguridad, y que no se debe entrar a debatir en los marcos que proponen: "¿Por qué no les decimos que son unos hipócritas, unos mentirosos que no están defendiendo a ninguna clase obrera?", y ha reclamado que las propuestas de la izquierdas no queden solo en el papel y se debe tener el poder suficiente para hacerlas realidad.

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