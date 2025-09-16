Planas reitera al PP que en la UE no entra ningún producto agroalimentario sin control

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). Tras el apagón de luz que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de ma - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado que en la Unión Europea (UE) no entra ningún producto agroalimentario sin pasar los pertinentes controles, tras las denuncias realizadas por el Partido Popular.

"En la UE no entra ningún producto agroalimentario que no sea objeto de control, subrayo, ninguno. Y además de eso, nuestros puntos de inspección fronteriza llevan a cabo controles documentales, de identidad y físicos de lo que se importa y lo que usted está poniendo en duda es la profesionalidad de los funcionarios públicos que llevan a cabo esos controles en frontera", ha afeado Planas a la senadora del PP, Lorena Guerra, que le ha preguntado sobre los mecanismos que aplica el Gobierno desde el punto de vista de la entrada de productos agroalimentarios en España.

Además, el titular del ramo ha reiterado a la 'popular' que la reglamentación de la Unión Europea es "exactamente la misma" que aplicaba el PP cuando estaban en el Gobierno.

Planas, que ha destacado la capacidad exportadora del sector agroalimentario español, ha señalado que para un "patriota sincero" estos datos les "debería llevar al orgullo". "Ustedes son patriotas a tiempo parcial. Y con muy poquitas horas, sinceramente, en su tarea. Por eso, les digo algo muy claro, ustedes piensan que España está ocupada por invasores, por la inmigración irregular", ha lamentado, asegurando que siguen "corrigen y aumentan" el "guión de Vox". "Van a ser capaces de dejar a Vox a su izquierda", ha zanjado.

EL PP CUESTIONA SOBRE LA "AVALANCHA" DE PRODUCTOS MARROQUÍES

Por su parte, la senadora del PP, Lorena Guerra, ha señalado que mientras que los agricultores y ganaderos españoles "cumplen las normas más estrictas, otros venden barato con fitosanitarios" que en Europa no se pueden emplear. "¿Eso es defender el campo? ¿Nos puede decir qué está haciendo el Gobierno para evitar la competencia del leal?", ha cuestionado a Planas.

En este contexto, Guerra ha indicado que una de cada tres frutas y hortalizas que entran en España proceden de Marruecos, asegurando "la avalancha de productos de Marruecos están arruinando el campo español". "¿Qué tiene usted con Marruecos? ¿Qué es lo que sabe Marruecos de este Gobierno para que usted sea tan permisivo?", ha señalado.

