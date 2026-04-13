Podemos loa el tándem Montero-Rufián, Sumar quiere unidad a "fuego lento" e Iglesias avisa al de ERC: los trenes pasan

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Cata - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reivindicado que la eurodiputada Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es el equipo capaz de devolverse la esperanza a la izquierda mientras el dirigente de la formación morada Pablo Iglesias ha avisado al republicano que la oportunidad de ser revulsivo en la izquierda son como un "tren" que cuando pasan ya no regresan.

Aparte, ha apostillado que existen desconfianzas en la izquierda que solo se pueden resolver por primarias mientras que Sumar, al igual que Podemos, declinan ahora entrar en detalles concretos sobre confluencias.

De hecho, los partidos que conforman el socio minoritario del Ejecutivo han defendido forjar alianzas a "fuego lento" para ensanchar el espacio y dejar las cuestiones como el liderazgo electoral cuando toquen.

Por su parte, el propio Rufián ha escrito de forma genérica en redes que no hay que caer en opiniones que dividan a la izquierda y ha vuelto a apostar por frentes amplios.

IGLESIAS: RUFIÁN TIENE QUE ASUMIR RIESGO PESE A TENSIONES CON ERC

Desde los micrófonos de 'RNE' Iglesias ha afirmado que Rufián tendría ante sí "una oportunidad histórica" de liderar la reconfiguración de la izquierda, aunque ha avisado que ese momento "se puede acabar porque todas las oportunidades en política es un tren que pasa, y cuando pasa el tren puedes ir diciendo adiós" al tren.

De hecho, ha opinado que si él da un "paso adelante", y por eso ve "muy inteligente que compartiera acto con Irene Montero, puede hacer que haya un revulsivo en el panorama electoral junto al despliegue de unas "primarias participativas". Dicho esto, ha agregado que en política hay que "asumir riesgos" y que tiene que estar dispuesto incluso a que haya una "serie de tensiones con su partido político", es decir, con ERC.

Aparte, Iglesias ha alertado de que la izquierda parece una "jaula de grillos" y que las desconfianzas "son absolutas", en alusión al espacio de Sumar.

Por ello, ha insistido que aparte del factor Rufián tiene que haber un proceso de primarias abiertas que permitan superar esos recelos cruzados en un procesos de "desborde" de la izquierda.

RUFIÁN: "EL CEMENTERIO DE LA IZQUIERDA ESTÁ LLENO DE EGOS"

Mientras, el portavoz de ERC en la Cámara Baja ha escrito de forma genérica y sin citar a nadie en concreto que "no hace falta opinar de todo" si eso además contribuye a "señalar o a dividir a otra izquierda.

"El cementerio de la izquierda está lleno de egos, clanes y verdades. A la gente le dan igual tus facturas políticas porque no puede pagar las suyas reales. Frentes comunes o muerte", ha escrito a través de la red social 'X'.

PODEMOS INSISTE: RUFIÁN Y MONTERO ES EL TÁNDEM QUE DA ESPERANZA

Por otro lado, el coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha redoblado en rueda de prensa la apuesta para que Rufián e Irene Montero hagan equipo para lograr que la izquierda tenga la "fuerza suficiente" con vistas a conseguir "políticas verdaderamente izquierdas" ante el PSOE.

"Irene y Rufián creo que hacen un muy buen equipo y que son dos personas que tienen lo que hay que tener para generar esperanza, para generar ilusión en la izquierda y para lograr que en este momento que en este estado haya una izquierda transformadora verdaderamente fuerte", ha apostillado para insistir en que ambos son los que pueden hacer esta tarea.

Cuestionado sobre la posiciones de Iglesias, el también secretario de Organización de Podemos ha subrayado que su partido están dispuesto a hablar con "todos" en el espacio de la izquierda y considera que Rufián coincide con Montero en el reto de que se tiene que hacer lo necesario para que haya una izquierda "fuerte".

De hecho, ha recetado que la mejor estrategia ahora es "no aventurarse" sobre los métodos para la convergencia y quedarse solo en la voluntad mostrada por Montero y Rufián de rearmar el espacio. "Hasta que no haya cosas concretadas, creo que es mejor no aventurarse y que creo que es mejor no ir más allá", se ha limitado a decir.

LOS PARTIDOS DE SUMAR ESQUIVAN A IGLESIAS: ALIANZAS A "FUEGO LENTO"

Por su parte, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, han declinado en rueda de prensa conjunta valorar la petición de primarias abiertas de Iglesias.

Durante su comparecencia conjunta y en representación de los cuatro partidos del socio minoritario presentes en el Ejecutivo, Rubiño ha ironizado que si tuvieran que "comentar cada una de las reflexiones que se hacen en redes sociales, pues no acabarían" nunca.

En todo caso, ha reivindicado que IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar están convencidos de que hay que hacer las cosas "radicalmente diferente a la de los tiempos acelerados" que se impusieron con la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 23J.

Así, ha desgranado que un frente amplio de izquierdas debe cocinarse a "fuego lento" e ir "paso a paso y partido a partido" para dialogar, escuchar y recoger todas las reflexiones necesarias que impulsen a un nuevo proceso político de unidad, cuya traducción debe ser "la candidatura más amplia posible" para revalidar un Gobierno progresista.

Mientras, Hernández ha desgranado que van a seguir trabajando con "mirada larga" en un proyecto de unidad de la izquierda desde la alianza de Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, puesto que el objetivo es ensanchar dicho espacio. "Nuestra voluntad es trabajar ahora mismo en sedimentar lo político y programarnos... y centrarnos en las caras cuando toque y sea el momento", ha remachado.