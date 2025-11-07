Podemos ve claro que la legislatura está "muerta" y que Sánchez puede usar los Presupuestos como excusa para elecciones

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

Irene Montero afirma que todo depende del presidente y que su mandato se lo ha cargado la inacción del Gobierno, no socios como Junts

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha proclamado que la legislatura está "muerta" pero por culpa de la inacción del Gobierno, no por socios como Junts, y que es consciente de que no tiene apoyos para los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2026.

Sin embargo, ha avisado que si al final los presenta puede ser incluso "la excusa" de un posible adelanto electoral por parte del presidente, Pedro Sánchez, en caso de ser tumbados.

Así lo ha trasladado este viernes a los medios de comunicación antes de participar en el acto organizado por Podemos denominado 'Nacionalizar Repsol', en referencia a la decisión de Junts de bloquear la acción legislativa del Gobierno y su determinación de no apoyar unas nuevas cuentas públicas.

"Si deciden presentarlos (los Presupuestos) en el Congreso, tenemos la sensación de que no va a ser con el objetivo de sacarlos sino con el objetivo de construir una excusa que les permita seguir en precampaña electoral o incluso una excusa para poder convocar las elecciones", ha apostillado Montero.

A su juicio, tanto el PSOE como Sánchez saben que "no pueden sacar adelante" nuevas cuentas públicas, dado que presentarlas implicaría "dejar negro sobre blanco el indecente aumento del gasto militar" y revelar su "absoluta inacción frente a la crisis de vivienda".

LA DURACIÓN DE LA LEGISLATURA EN MANOS DE SÁNCHEZ

Aparte, la dirigente de Podemos ha subrayado que la duración de la legislatura depende exclusivamente de Sánchez, quien ya dijo que era capaz de seguir gobernando "con o sin Presupuestos" y "con o sin apoyo parlamentario.

Bajo si diagnóstico, la legislatura "está muerta desde hace mucho tiempo" pero no por responsabilidad de "ningún socio del PSOE" sino porque el propio Ejecutivo "se la ha cargado" con su "inacción" frente a la situación de la vivienda, la crisis climática y ante el aumento de las desigualdades en España.

"La legislatura está muerta porque el Gobierno ha paralizado las transformaciones urgentes que necesita el país", ha insistido la exministra de Igualdad, quien ha reivindicado que Podemos tiene que volver al Gobierno para que vuelva la "izquierda" al Ejecutivo, con iniciativas como limitar el precio de los alquileres o sacar al "feminismo" del cajón en el, a su juicio, lo ha metido el PSOE durante este mandato.

MENSAJE A SUMAR: EL PSOE DEBE TAMBIÉN HACER SUS ALIANZAS

"España necesita que vuelva a gobernar una izquierda fuerte y que vuelva Podemos para poder hacer las transformaciones que este país necesita y en eso nos vamos a entregar", ha prometido Montero.

Cuestionada sobre si es factible una candidatura de unidad en la izquierda alternativa, como reclaman formaciones como IU, ha defendido que Podemos tiene la tarea, con humildad, de levantar el espacio político y que teniendo claro la vocación de impulsar transformaciones, las alianzas electorales de los morados caerán "por su propio peso".

Eso sí, ha lanzado también que los socialistas también tendrán que hacer "alianzas" para "seguir siendo el PSOE", en lo que parece una alusión a que esta formación integre a Sumar en sus listas electorales.

