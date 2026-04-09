UE.- Agenda gráfica para el día 10 de abril de 2026

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 10 de abril de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores para dar cuenta de la posición de España ante la situación actual en Oriente Medio, así como para informar sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar.

-- 09.00 horas. En Madrid, celebración de la fase final de la III Liga Universitaria de Debate Académico, a solicitud de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.

-- 09.30 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informa sobre la campaña de información y sensibilización para la prevención del cáncer de piel con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

-- 09.45 horas. En Barcelona, European Pulse Forum 2026, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet.

-- 10.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el economista y académico británico, Nicholas Stern.

-- 10.00 horas. En Córdoba, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, participa en el evento 'GEN-Lidera', el mayor encuentro de liderazgo femenino en Córdoba, dirigido a empresarias y directivas.

-- 10.30 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República de Botsuana, Duma Gideon Boko.

-- 10.30 horas. En Ávila, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitan las 40 viviendas colaborativas para jóvenes.

-- 11.00 horas. En Benetússer (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita la piscina municipal y la Comisaría de Policía Local de Benetússer, que resultaron dañadas por la dana.

-- 11.00 horas. En Cádiz, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a medios antes de reunirse, a las 11,30 horas, con el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz.

-- 11.00 horas. En Almería, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, asiste a la presentación de las fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar.

-- 11.00 horas. En Adra (Almería), la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, se reúne con la comunidad educativa del colegio de Infantil y Primaría Nueva Andalucía de La Curva-Las Cuatro Higueras.

-- 11.30 horas. En Santiago, toma de posesión de la catedrática Rosa Crujeiras como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela.

-- 12.00 horas. En Soria, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis De Guindos, participa en el encuentro empresarial del Club Cámara. Asiste la consejera de Educación, Rocío Lucas.

-- 12.00 horas. En Los Palacios y Villafranca (Sevilla), inauguración de la XXX Feria Agroganadera y de la Gastronomía de Los Palacios y Villafranca, que congrega a más de 200 empresas y 250 ganaderías.

-- 12.30 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firma con el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, un protocolo general de actuación entre ambas administraciones para la promoción de proyectos en el municipio.

-- 12.30 horas. En Málaga, el secretario general del PP, Miguel Tellado, informa sobre asuntos de actualidad.

-- 12.30 horas. En Alcalá del Valle (Cádiz), acto institucional de apertura de la XII Feria del Espárrago.

-- 13.00 horas. En Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, se reúnen.

-- 16.00 horas. En Madrid, la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP) celebra el I Encuentro Abolicionista, con la participación de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la superviviente de prostitución, Amelia Tiganus o la presidenta de la RAIEPP, Rosa Cob.

-- 17.00 horas. En Cádiz, Comité Director del PSOE-A. Interviene la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. En Madrid, Aldeas Infantiles SOS sale a la calle para reivindicar el derecho de los hermanos en acogimiento a crecer juntos.

CULTURA

-- 11.00 horas. En Sevilla, presentación de la edición 2026 del ciclo 'Andalucía Flamenco'.

-- 18.45 horas. En Madrid, alfombra del Festival Los40 Primavera Pop Madrid 2026.

-- 20.00 horas. En Madrid, Festival Los40 Primavera Pop Madrid 2026.

DEPORTES

-- 10.30 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al RCD Espanyol de Barcelona.

-- 21.00 horas. En Madrid, encuentro de La Liga EA Sports entre Real Madrid CF y el Girona FC.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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