UE.- Agenda Informativa y Autonómica de Europa Press para este viernes 29 de agosto

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el viernes 29 de agosto:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 8.45 horas: En Copenhague (Dinamarca), la ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la primera sesión de trabajo de la reunión Informal de ministros de Defensa de la Unión Europea, en el marco de la Presidencia danesa del Consejo de la UE. A las 15.00 horas, participa en la rueda de prensa tras la reunión Informal de ministros de Defensa de la Unión Europea. Forum Copenhague (Julius Thomsens Pl. 1).

-- En Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja al Reino de Dinamarca para participar en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 9.00 horas: Junta de Portavoces (celebración por videoconferencia). Sala Mañanós.

-- 9.30 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece en la sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la situación de incendios forestales que afecta a distintos territorios del país. Senado. Sala Clara Campoamor.

-- 10.00 horas: Mesa del Senado (celebración por videoconferencia). Sala Mañanós.

-- 11.15 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, mantendrá una reunión de trabajo con el embajador de la República de Corea, Excmo. Sr. Lim Soosuk. Despachos de Honor.

AUTONOMÍAS

-- En Cáceres, los Reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. A las 11.30 horas, visitan el valle del Jerte, en Rebollar; a las 12.45 horas, se trasladan a Trasierra - Tierras de Granadilla, en Cabezabellosa; y a las 14.00 horas, acuden al valle del Ambroz, en Hervás.

NOTA: Durante su recorrido por las localidades de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás (Cáceres) les acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

-- 09.00 horas: En Hervás (Cáceres), el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne en sesión extraordinaria para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano, en la Hospedería Valle del Ambroz. Posteriormente, a las 09.30 horas, la presidenta de la Junta, María Guardiola, comparece en rueda de prensa. Hospedería Valle del Ambroz (Plaza del Hospital).

-- 09.30 horas: En Madrid, el secretario general del PSOE-M, Óscar López; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, visitan el intercambiador de Cuatro Vientos. Declaraciones a las 9.30 horas. (Pº de Extremadura, autovía A-5, salida del Metro Cuatro Vientos, junto a C/Robert Cappa).

-- 10.00 horas: En Ourense, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con representantes sindicales para abordar las necesidades laborales de las personas trabajadoras de los servicios de extinción de incendios en Galicia. A las 11.30 horas, atención a medios. Posteriormente, a las 12.30 horas, se reúne con responsables del sector de la Economía Social para abordar el impacto de los incendios. Subdelegación del Gobierno (Rúa Parque de San Lázaro, 3).

-- 10.30 horas: En Alcúdia (Valencia), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita las obras de emergencia para la reparación de daños ocasionados por la dana en el río Magro a su paso por Alcúdia (Valencia). Tras la visita, atiende a los medios . (Intersección Camí d'Alzira y Via Lv-l'Alcúdia).

-- 10.30 horas: En Murcia, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita las nuevas instalaciones ferroviarias de la estación Murcia del Carmen (Avd. del Palmar con C/ Orilla de la Vía).

-- 10.30 horas: En Llanera (Asturias), etención a los medios del presidente del Principado, Adrián Barbón, tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que evalúa la evolución de los incendios forestales. Sede del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. (La Morgal).

-- 11.00 horas: En Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la comunidad. En el Parlamento autonómico. (Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1).

-- 11.00 horas: En Ourense, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión extraordinaria del Consello da Xunta. A continuación, a partir de las 12.30 horas comparece para dar cuenta de los asuntos acordados. Delegación territorial de la Xunta en Ourense (avenida da Habana, 79).

-- 11.15 horas: En Cádiz, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, atiende a los medios de comunicación junto al presidente provincial del partido, Bruno García (Plaza de España).

NOTA: Retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 11.20 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita las instalaciones de la empresa GRI Towers, dedicada a la fabricación de componentes para turbinas eólicas. A su llegada (11.00 horas), atiende a los medios. Zona Franca de Sevilla. Polígono Astilleros (Carretera de la Esclusa).

-- 11.30 horas: En San Sebastián, rueda de prensa del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. En la sede de EH Bildu (Pilotegi, 2).

--12.00 horas: En Arnes (Tarragona), el presidente de la Generalitat, Salvador Illa encabeza, la III Trobada del Govern. A las 12.15 intervención inicial que se puede seguir en 'streaming'. Vilar Rural d'Arnes. (Camí Port)

-- 19.00 horas: En Zarautz (Guipúzcoa), acto político del PNV con la presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga, y el presidente del EBB, Aitor Esteban. En el Malecón.

-- 19.30 horas: En Valencia, concentración convocada por diversas entidades sociales, cívicas y sindicales para pedir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana. (Plaza de la Virgen).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside el Comité de Dirección de Medioambiente, en la sede del Ministerio (Plaza San Juan de la Cruz, 10). A las 11.30 horas, realiza una visita a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); y tras la visita (12.15 horas), atiende a los medios (C/ Leonardo Prieto Castro, 8).

-- 13.30 horas: En Madrid, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informa a los medios sobre el desarrollo de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD). Dirección General de Protección Civil y Emergencias (C/ de Quintiliano, 21).

NOTA: La comparecencia podrá seguirse en streaming a través del canal del Ministerio del Interior en la plataforma 'YouTube', en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wELnvheQXFg.