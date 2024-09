Agenda Informativa de Europa Press para el 20 de septiembre (y 2)

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes, 20 de septiembre, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Cultura, Sociedad, Salud y Efemérides:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.30 horas: En Budapest, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, participa en el Consejo Informal de Ministros de Transporte de la Unión Europea. En Várkert Bazár, Ybl Miklós tér 2-6.

-- 09.30 horas: En San Sebastián, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene una reunión con el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël D*Anjou, en la sede del Elkargi; a las 10.00 horas, participa en el Foro del Ciclo Finanza 'Industria y automoción. Oportunidades y retos financieros', organizado por Elkargi; a las 11.30 horas, Se reúne con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres Lorenzo, en el Parque Tecnológico de Euskadi; a las 12.30 horas, Visita la empresa Multiverse Computing, en San Sebastián (Paseo Miramón, 170).

-- 10.00 horas: En Madrid, Banca March presenta en una conferencia telemática su estrategia macroeconómica para el cuarto trimestre de 2024 a cargo de Joan Bonet, director de estrategia y asesoramiento.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita, junto al alcalde de la Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una promoción de 77 viviendas financiadas a través del Plan Estatal de Vivienda. (Calle del Puerto de la Bonaigua, 49). Posteriormente (12:45 h.), realizan una declaración conjunta.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recibe al secretario nacional del Ferrocarril de Panamá, Henry Faarup, en la sede del Ministerio.

-- 14.30 horas: En Brasil, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la ceremonia inaugural de los eventos de ONU Turismo, con motivo de la Cumbre de Ministros de Turismo del G20, en Belén; a las 16.45 horas, participa en el panel 'Tendencias mundiales de inversión en turismo'; a las 18.30 horas, es entrevistado en CNN Brasil; a las 19.30 horas, participa en el acto 'WTTC: Public-Private Sector Dialogue on Tourism', en Belén.

CULTURA

-- 11.30 horas: En Madrid, visita a la exposición 'Inteligencias. El poder del dilema humano: de las alucinaciones artificiales al imaginario colectivo'. En la Fundación Ortega-Marañón (Calle Fortuny, 53) .

-- 12.00 horas: En Madrid, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta la exposición 'La Zarzuela. Patrimonio lírico de la Hispanidad. Crónica cantada de nuestra vida'. En el teatro (Pza. de Colón, 4).

-- 18.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, asiste al Festival de las Ideas. En Plaza de España.

-- 19.00 horas: En San Sebastián, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentan el programa 'Día del Cine Español Extendido' en el Festival de Cine de San Sebastián (Avenida de Zurriola, 1).

-- 21.00 horas: En San Sebastián, comienza la 72 edición del Festival Internacional de San Sebastián, que se celebra del 20 al 28 de septiembre de 2024. La gala de inauguración tendrá lugar a las 21.00 horas en el Kursaal de Donosti. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; a las 22.30 horas, asiste a la proyección de la película inaugural del 72º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 'Emmanuelle', de Audrey Diwan. Asiste también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la Fundación Alternativas organiza la jornada "Las mujeres deciden en Europa. Mujeres y gobernanza Europea". En Don Ramón de la Cruz,39.

-- 09.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura las jornadas 'Las mujeres deciden en Europa. Mujeres y Gobernanza Europea'. Interviene la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Marqués de Salamanca.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Fundación UNITECO celebra el "Foro sobre la Dependencia de los Mayores", en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados (acceso por la C/Cedaceros).

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación SERES celebra el webinar "Soluciones tecnológicas para la debida diligencia en la cadena de suministro". Online.

-- 10.00 horas: En Madrid, sOS Rural realiza una simulación performática que ilustrará las consecuencias de la instalación de macroplantas solares en tierras de cultivo. En la Puerta del Sol.

-- 10.15 horas: En Madrid, la Fundación UNITECO celebra el "Foro sobre la Dependencia de los Mayores", en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados (acceso por la C/Cedaceros).

-- 10.30 horas: En Madrid, ediciones Palabra celebra una rueda de prensa con motivo de la presentación del nuevo libro y colección de la autora María Vallejo-Nágera. En el Café Comercial de Madrid. Glorieta de Bilbao, 7.

-- 12.30 horas: En Lisboa (Portugal), la reina Sofía asiste al "International Summit on Neurodegenerative Diseases" en la Fundação Champalimaud. Avenida Brasília.

-- 19.00 horas: En Nueva York, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asiste al acto de Inauguración de la Semana de Acción Global '#YouthLead for the Future', en la sede de Naciones Unidas (ONU); a las 20.00 horas, asiste al diálogo con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede de Naciones Unidas (ONU); a las 21.30 horas, interviene en el evento '#YouthLead for the Future', en la sede de Naciones Unidas (ONU).

SALUD

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene una reunión con miembros de la Fundación Pascual Maragall, en la sede del Ministerio; a las 14.30 horas, clausura del II Congreso de Hospitales Disruptivos, en el Instituto de la Ingeniería de España (C/ General Arrando, 38).

EFEMÉRIDES

-- En el año 1932 el Mahatma Ghandi comenzaba una huelga de hambre en la misión de Poona, India.

-- En 1946 se inauguraba la primera edición del Festival Cinematográfico de Cannes.

-- En 1984 un atentado con coche-bomba y conducido por un suicida se lanzaba contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut (Líbano), ocasionando una treintena de muertos y otros sesenta heridos.

-- En 1989 la peseta entraba a formar parte del ECU.

-- En 1917 nacía el actor Fernando Rey.

-- En 1951 nacía el escritor Javier Marías.

-- La actriz Sophia Loren cumple 90 años.

-- El actor Rafael Álvarez "El Brujo" cumple 74 años.

-- El actor Robert Rusler cumple 59 años.