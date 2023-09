Agenda Informativa de Europa Press para el 21 de septiembre ( y 3 )

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 21 de septiembre, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Salud y Efemérides:

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de Laboratorios Teoxane para presentar MLT 3.1, un nuevo tratamiento de rejuvenecimiento facial. Hotel Only You. Calle Barquillo, 21.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados lleva a cabo un encuentro virtual en directo sobre la situación de la Atención Primaria y los servicios públicos de la salud en España. Para conectarse: https://www.youtube.com/watch?v=aoTJuYyeNq8.

-- 10.00 horas: En Londres, la Reina Letizia acude al acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Sede de Cancer Research UK. 2 Redman Pl.

-- 10.30 horas: En Madrid, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) organiza el desayuno informativo 'Cáncer infantil: ¿Qué derechos quedan por conseguir?'. En él, pondrán de manifiesto los casos de discriminación en el ámbito académico y laboral hacia supervivientes de cáncer infantil, en el marco del mes de sensibilización de la enfermedad. En el Hotel Bless. Calle Velázquez, 62.

-- 10.45 horas: En Londres, el Comité Directivo del Día Internacional de la Investigación del Cáncer organiza un evento internacional presidido por la Reina Letizia como presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer. Para conectarse: us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dw0SumvKSmy29RYZesykfA#/registration.

-- 11.00 horas: En Madrid, Johnson Controls celebra el webinar 'El Hospital del Siglo XXI', en el que se debatirán los retos del futuro de la sanidad y las infraestructuras necesarias. Para conectarse: https://www.johnsoncontrols.com/es_es/webinar-el-hospital-de...

-- 12.00 horas: En Madrid, Socidrogalcohol lanza la wepapp 'AdSalud.eu' para ayudar a los profesionales sanitarios a acceder a informaciones sobre adicciones fiables y de calidad. Plaza de las Cortes, 11.

-- 18.00 horas: En Madrid, Doctoralia organiza el seminario 'Innovación Médica en la Era Digital: Inteligencia Artificial y Marca', conducido por el doctor Julio Mayol. Calle Jaun de la Mariana, 15.

-- 18.00 horas: En Madrid, el equipo médico de la Unidad de Lipedema de Clínica FEMM para hablar sobre los tratamientos y sobre cómo afrontar el día a día. Calle Velázquez, 22.

-- 19.15 horas: La Reina Letizia interviene telemáticamente en Naciones Unidas para impulsar una resolución de la Organización Mundial de la Salud en 2024 en favor de la cobertura sanitaria universal para las personas con enfermedades raras. .

-- 19.15 horas: En videoconferencia, el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, interviene, por videoconferencia, en la inauguración del evento 'A Blueprint for Leaving No One Behind', que organiza Naciones Unidas en su sede de Nueva York (EE.UU.).

EFEMÉRIDES

-- En el año 1941 se creaba en España el Instituto Nacional de Industria (INI), el mayor holding estatal.

-- En el año 1985 el Frente Polisario ametrallaba en el banco de pesca saharaui al pesquero español "Junquito" y a una patrullera que acudió en su defensa, matando a dos personas (un pescador y un marinero) y secuestrando a seis pescadores.

-- En el año 1998 el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton testifica ante el Gran Jurado estadounidense sobre sus relaciones sexuales con Mónica Lewinski.

-- El escritor Stephen King cumple 76 años.

-- El cantante Jorge Drexler cumple 59 años.

-- La actriz Carmen Machi cumple 60 años.

-- El actor Daniel Guzmán cumple 50 años.