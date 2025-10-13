UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este lunes 13 de octubre (1)

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el lunes 13 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Luxemburgo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de mantener un encuentro bilateral con el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer (09.15 horas). A las 10.00 horas, asiste al Consejo de Justicia e Interior (JAI) de la Unión Europea (a su llegada, atiende a los medios). A las 11.00 horas, mantiene un encuentro bilateral con la ministra de Justicia y Protección del Consumidor de Alemania, Stefanie Hubig.

-- 10.00 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'Carne Cruda Radio'.

-- 10.00 horas: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el programa 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 10.30 horas: En Madrid, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ofrece una rueda de prensa. Sala de Conferencias de Prensa del Congreso (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

NOTA: Puede seguirse en el canal de 'YouTube' de Podemos.

-- 11.30 horas: En Bruselas, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Hana Jalloul, participa en la rueda de prensa de presentación de la iniciativa 'Salir de casa por Gaza' (Chaussée de Wavre 205, 1050 Ixelles).

-- 12.30 horas: El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica el avance de resultados del barómetro del mes de octubre. En la web 'www.cis.es'.

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Sede nacional (C/ Bambú, 12).

-- 12.30 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP. Sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

NOTA: Retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 13.30 horas: En Madrid, los ministros de Sumar en el Gobierno ofrecen declaraciones a los medios tras mantener un encuentro. Ministerio de Trabajo (P.º de la Castellana, 63).

-- 13.30 horas: En Egipto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Sharm El-Sheij (14.30 hora local) (le acompaña en su viaje el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares).

-- 14.45 horas: En Bruselas, la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, interviene en la sesión de apertura del 168º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (Rue Belliard 99-101).

-- 21.30 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, es entrevistada en el programa 'Hora 25', de 'Cadena SER'.

-- 22.00 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, es entrevistado en 'Negocios TV'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 16.00 horas: Jornada 'Economía Azul: Retos y Oportunidades', a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- Foro Parlamentario Global - Red Parlamentaria sobre Banco Mundial y FMI. Washington (Estados Unidos).

-- 09.00 horas (por videoconferencia): Junta de Portavoces. Sala Mañanós.

-- 09.30 horas (por videoconferencia): Mesa del Senado. Sala Mañanós.

-- 11.00 horas: Comparecencia del Director General de Obras Públicas e Infraestructuras de Navarra, Pedro Andrés López Vera, ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas. Sala Clara Campoamor.

-- 11.30 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa. Comisión de Investigación sobre la dana.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Ponferrada (León), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en La Térmica Cultural (C/ La Energía, 2) y la Fábrica de la Luz (Av. de la Libertad, 46) (interviene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y asisten también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant). A las 14.15 horas, participa en el debate sobre cambio climático, reto demográfico y mundo rural; y a las 17.30 horas, presenta las conclusiones de los trabajos de los debates del día; en la Fundación Ciudad de la Energía (Calle de la Energía, 4).

-- 11.00 horas: En Bilbao, el diputado de Sumar en el Congreso y secretario de Comunicación de Sumar Mugimendua, Lander Martínez; el secretario Político de Sumar Mugimendua, Sergitz Moreno; y la secretaria de Organización de Sumar Mugimendua, Edurne García, ofrecen una rueda de prensa. Sede de Sumar Mugimendua (Campo Volantín, 24).

-- 11.00 horas: En Ponferrada (León), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la apertura de la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la emergencia climática'. (Calle de la Energía, 2).

-- 11.00 horas: En Cartagena (Murcia), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita los buques 'Cartagena' A-62 y 'Furor' P-46 en el puerto de Cartagena y mantiene un encuentro con sus respectivas dotaciones.

-- 13.00 horas: En Ponferrada (León), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en el Ágora de la comunidad científica, organizada por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC); y a las 15.30 horas, en el diálogo 'El rol clave de los municipios en el reto climático', en el marco de Ágora Municipios, organizado por Red Innpulso. La Térmica Cultural (Calle de la Energía, 2).