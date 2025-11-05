UE.- Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 5 de noviembre (1)

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 5 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.00 horas: En Torrejón de Ardoz (Madrid), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asiste a la salida de los más de 70 voluntarios que van a atender el hospital de campaña EMT-2 que la AECID va a desplegar en Jamaica para paliar los daños del huracán Melissa. Base aérea de Torrejón de Ardoz.

-- 08.40 horas: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es entrevistada en 'Las mañanas' de 'RNE' .

-- 09.00 horas: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es entrevistado en el programa 'Boulevard' de 'Radio Euskadi' y 'ETB2'.

-- 09.05 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'Es la mañana de Federico' de 'Es Radio'.

-- 09.20 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de su intervención en el acto por el 75º aniversario del Convenio de Derechos Humanos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Plaza de la Marina Española, 9).

-- 09.20 horas: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en el programa 'Els Matins', de 'TV3'.

-- 09.45 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el Sultán del Sultanato de Omán, S.M. Haitham Bin Tariq Al-Busaid; posteriormente, presiden la reunión plenaria entre ambas delegaciones; y a las 12.30 horas, presiden ambos el acto de firma de acuerdos entre ambos Gobiernos (cobertura abierta / señal en directo). Asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 9.30 horas: Jornadas 'Aportaciones de la sociedad civil para un Pacto de Estado frente a la emergencia climática', a solicitud de la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sala Constitucional.

-- 9.45 horas: Visita a la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea del ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne. Sala Mariana Pineda.

-- 10.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana. Comparecencia de víctimas de la catástrofe de la dana. Sala Prim.

-- 10.30 horas: II Jornada parlamentaria sobre 'Sindicalismo y participación institucional. Estructura del Estado y procedimiento legislativo', a solicitud de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Sala Ernest Lluch.

-- 17.00 horas: Acto de presentación del libro 'Luz y taquígrafa', a solicitud de Ana Rivero. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En Madrid, tercera jornada del juicio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Declaran el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; o la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. Tribunal Supremo (c/ Marqués de la Ensenada).

-- 12.00 horas: En Madrid, el juez que investiga el 'caso Leire Díez' tiene previsto realizar las primeras declaraciones de la causa, empezando con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, que comparecerán como testigos después de que denunciaran un posible intento de soborno por parte de la exmilitante socialista. Juzgados de Plaza de Castilla.

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Zamora, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques; tras la reunión (11.00 horas), atiende a los medios (Barrio Cabañales, Av. del Nazareno de San Frontis, s/n).

-- 10.00 horas: En Ávila, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la empresa Onyx Solar (C/ Río Cea 1, 46). A las 12.30 horas, visita las Murallas de Ávila. A las 13.00 horas, atiende a los medios en el Centro de Exposiciones y Congresos 'Lienzo Norte' (Av. de Madrid, 102).

-- 10.15 horas: En Murcia, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, atiende a los medios junto a la consejera de Política Social, Familia e Igualdad del Gobierno murciano, Conchita Ruiz, antes de visitar el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivax) 'La Jacaranda' (C/ Lorca, 64, El Palmar).

-- 12.00 horas: En Santander, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto con autónomos junto a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual. Edificio Bisalia (c/ Albert Einstein, 20)

NOTA: El PP retransmitirá el acto en directo, vía satélite y en sus redes sociales.

-- 18.00 horas: En Mérida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público. Hotel Las Lomas (Av. Reina Sofia, 78).

NOTA: La organización ofrecerá señal en directo del acto a través de satélite y las redes sociales del partido.

-- 20.00 horas: En Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto de celebración por el 30 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) (Plaça dels Àngels, 1).

-- 20.30 horas: En Albacete, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la Inauguración del 'XXI Congreso Nacional de la Asociación Judicial Foro Independiente', en el Museo de la Cuchillería (Pl. la Catedral).