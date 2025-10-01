Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados acoge hoy la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, comparecerá el próximo miércoles en el Pleno del Congreso para informar del acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre Gibraltar el pasado mes de junio.

Así lo ha acordado en su reunión de este martes la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, encargada de diseñar la sesión plenaria de la próxima semana.

Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, sobre la mesa había también otra petición de comparecencia de Albares, impulsada por ERC y BNG, para que respondiera por el retraso en la aprobación del decreto ley para el embargo de armas a Israel. El presidente, Pedro Sánchez, lo anunció el 8 de septiembre, pero el Consejo de Ministros no lo aprobó hasta el pasado día 23.

Sin embargo, estas dos formaciones aliadas del Gobierno han renunciado a su petición al conocer en la Junta de Portavoces que el debate de convalidación del decreto relativo al embargo iba a tener lugar en la misma semana, en concreto, el martes.

Así las cosas, Albares comparecerá únicamente para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido el pasado mes de junio, que conllevará la desaparición de la Verja y en virtud del cual España se encargará del control de pasaportes en el puerto y el aeropuerto del Peñón.