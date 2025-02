Albares dice que Abascal "tiene sus valores trastocados" y no distingue entre "la víctima y el verdugo"

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado que el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene "sus valores trastocados" y no sabe distinguir entre "la víctima y el verdugo" después de que este acusase la víspera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "pagar" las bombas que Rusia lanza sobre Ucrania.

"Me parecen unas declaraciones escandalosas y totalmente absurdas", ha sostenido Albares en declaraciones en 'La Sexta', recogidas por Europa Press, incidiendo en que "el padre de esta guerra" no es otro que el presidente ruso, Vladimir Putin, "sobre eso no hay ninguna discusión".

"Cuando alguien dice algo tan absurdo como no tener claro quién es la víctima y quién es el verdugo, es que tiene sus valores realmente trastocados", ha valorado el ministro, para quien declaraciones como las formuladas por Abascal en un foro conservador en Estados Unidos "van directamente al corazón del proyecto europeo para demolerlo".

Así las cosas, ha alertado de que en los países europeos hay fuerzas políticas "contrarias a que haya un proyecto fuerte", de las que Abascal es "un claro exponente" y que son conscientes de que "la mejor forma de debilitar el proyecto europeo es desmontar la democracia y desmontar los valores democráticos".

Frente a eso, Albares ha recalcado que "el Gobierno está con total serenidad, pero también con total firmeza" al lado de los españoles "para defender la democracia en España y el proyecto europeo e ir a más, reforzándolo en estos momentos tan cruciales donde todos tenemos que definirnos".

Así las cosas, ha recordado que "el proyecto europeo se construyó frente a las fuerzas de extrema derecha que quisieron aniquilar precisamente Europa y la democracia europea para que no ocurriera nunca más" y por tanto las palabras de Abascal son "unas declaraciones absolutamente escandalosas, antidemocráticas y contrarias a la construcción europea".